12 günlük bütçe maratonu başlıyor
|09 Aralık 2019 08:27
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2020 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bugün saat 12.00'de başlıyor.
Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri 12 gün aralıksız toplanacak. Milletvekillerinin daha rahat çalışması amacıyla bu sürede Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.
Bugünkü açılış programında bütçeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Genel Kurul'a sunacak. Oktay'ın ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.
Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli kürsüye çıkacak. AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, MHP'den Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül, İYİ Parti'den Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu partilerinin görüşlerini açıklayacak.
Gruplar adına konuşmalardan sonra hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay eleştirileri yanıtlayacak. Maraton, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalarla tamamlanacak.
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