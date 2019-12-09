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Sağlık Bakanından gece yarısı 112 ve hastane ziyareti

Sağlık Bakanından gece yarısı 112 ve hastane ziyareti
 09 Aralık 2019 08:45
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Sağlık Bakanından gece yarısı 112 ve hastane ziyareti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bu gece yarısı İstanbul 112 Avrupa Yakası Komuta Merkezini ziyaret etti. 112 Komuta merkezine gelen çağrıları cevaplayan Bakan Koca 112 Acil Ambulans Sistemi'nin 25. kuruluş yılını telsizden kutladı. Bakan Koca 112 Merkezini ziyaretinin ardından Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servislerini de ziyaret etti.


Sağlık Bakanı'ndan gece yarısı 112'ye baskın

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca gece yarısı İstanbul 112 Avrupa Yakası Komuta Merkezini ziyaret etti. Gece yarısı habersiz olarak komuta merkezine gelen Bakan Koca'yı karşısında gören 112 çalışanları şaşkınlarını gizleyemedi. Bakan Koca komuta merkezinden bulunan çalışanlarla yakından ilgilenerek tek tek konuştu. Komuta merkezinin çalışmaları hakkında bilgi de alan Bakan Koca operatör koltuğuna oturarak bir telefon çağrısına da cevap verdi. Tıpkı bir 112 çalışanı gibi hastanın tüm şikayetlerini soran Bakan Koca ambulansı da bizzat kendisi yönlendirdi. Öte yandan telsizle tüm 112 çalışanlarına anons geçen Bakan Koca, 112'nin 25. yılını kutladı.

Bakan Koca: "112'nin markalaşması gerekiyor"

Bakan Koca ziyaretin ardından 112 Komuta Merkezi çalışanlarıyla çay içerek onların sorunlarını dinledi. Burada çalışanların sorularına da cevaplandıran Koca "112 Çağrı merkezinin öneminin net hissedilmediğini düşünüyorum. Eğer hissedilmiş olsaydı. Yüzde 68'lik bir oranla olmadık çağrılar olmazdı. Ne kadar önemli iş yapıldığı bilinse yüz kişiden biri bile gereksiz çağrı için aramıyor olurdu. Burada ne kadar hayati bir iş yapıldığı hayat mücadelesi veren bir kişiye ulaşma noktasında bir gayret içerisinde olan bir ekibi meşgul etmenin neye mal olabileceğini hissedememe bilememe Çünkü sizin neti ne kadar yaptığınızı ve bu mücadelenizin net anlatılmadığı veya bilinmediği kanaatindeyim. Bu hem sağlık çalışanları için kısmen geçerli ama vatandaşımızın da bunu çok net hissetmediği kanaatindeyim. Bizim ilk yardım acil hizmetlerinde 112'nin ne kadar fonksiyonel ve hayati bir iş yaptığını her geçen gün hissettirilen ve 112'de her geçen gün hizmetiyle bir şekilde markalaşması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Kuruluşundan itibaren 112 Komuta Merkezinde görev yapan Dr. Sema Selvioğlu Türkiye'de ki acil ambulans hizmetlerinin geldiği noktadaki başarıyı anlattı.

"112'deki değişimi gözlerim dolarak izliyorum"

Dr. Selvioğlu geçmişte eğitim için gittiği Almanya'da gördüğü 112 çalışmalarını hayranlıkla izlediğini ancak şimdi ülkemizde bunun çok daha ileri seviyede yapıldığını gördüğünde duygulandığını belirterek "Eskiye baktığımızda o kadar büyük bir değişim oldu ki ben gözlerim dolarak izliyorum. Almanya'da 2000 yılında eğitime gittiğimde ilk nöbetimde gittiğim vaka trafik kazasıydı. Çevre yoluna helikopter iniyordu. Ben hayretler içerisinde fotoğraflar çektim. Türkiye'ye döndüğümde sunumlar yaptım. Biz de helikopter başladığından itibaren hemen her gün vaka çıktığında helikopter kaldırıyoruz. Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı ben bunu anlatamam. Ben ilk başladığımda obez vakalarına giderdik. Obeze gittiğimizde sedyeyi çıkartırdık alta battaniye yayardık ondan sonra ancak hastayı alırdık bütün mahalleye taşıtırdık şimdi obez ambulanslarımız var" dedi.

Bakan Koca yaklaşık 2 saat kaldığı 112 Avrupa Yakası Komuta Merkezinden ayrılarak önce Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisini ardından da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti. Bakan Koca acil servislerde bulunan hemen herkesle konuşarak sorunlarını dinledi. Acil serviste tedavi gören yaşlı bir kadın Bakan Koca'ya "Sen de benim bir oğlumsun" diyerek sevgisini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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