Alex de Souza İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza bugün İstanbul'a geldi.
|09 Aralık 2019 08:50
|Yazdır
Sarı-Lacivertliler'in unutulmaz oyuncusu İstanbul'a geldi. Alex de Souza, bir süredir PRP tedavisi gördüğü bir hastanede basın mensuplarıyla buluşacak.
Brezilyalı eski yıldız, saat 15.00'te yapılacak etkinlikte hem İstanbul'daki sevenleriyle hasret giderecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve Alex'in yakın arkadaşı Samet Güzel paylaştı sosyal medya hesabından Brezilyalı efsanenin İstanbul'a geldiğini gösteren fotoğrafını, 'Kaptan özlemiş' notuyla paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beşiktaş, uzatmada kazandı
08 Aralık 2019 21:00
|UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
08 Aralık 2019 20:08
|Süper Lig'in ilk kadın başkanına tebrik yağdı
07 Aralık 2019 22:03
|Galatasaray'da 4 maçlık galibiyet hasreti bitti
07 Aralık 2019 21:33
|Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor!
07 Aralık 2019 20:27
|Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı: UEFA'dan men gelebilir!
07 Aralık 2019 15:37
|Kayserispor'un kadın başkanı yeniden görevine seçildi
07 Aralık 2019 14:38
|Arda Turan: Boş kağıda imza atarım!
06 Aralık 2019 09:44
|Fatih Terim'in Arda Turan planı belli oldu
05 Aralık 2019 16:20
|Süper Lig'de 14. hafta başlıyor
05 Aralık 2019 11:14