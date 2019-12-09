Üniversite 1. sınıfta 'kariyer' dersi geliyor
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafnıdan hazırlanan Kariyer Planlama Dersi üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu okutulması için çalışma yapılacak.
|09 Aralık 2019 08:58
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi , hayata yeni başlayacak öğrencilerin kariyer planlamalarını yapabilmeleri , istihdamına destek olabilmeleri amacıyla Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı hazırladı.
Bu kaynak ile Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde öğrenimine devam eden öğrencilerin kariyer ve istihdam olanaklarına destek olacak.
Ayrıca öğrencilerin istihdamına katkı sağlamak için bir internet platformu haline gelen Yetenek Kapısı üniversitelerin hizmetine sunuldu. Öğrenciler Yetenek Kapısında profil oluşturarak kariyer çalışmaları için ilk adımı oluşturacaklar.
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