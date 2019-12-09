'Adres sorma' sapığı bu sefer kendini ele verdi
|09 Aralık 2019 09:26
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Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Taciz edilen D.Ç.'nin, çektiği o anları gösteren cep telefonu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.
Olay, bugün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, yoldaki eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından sürücü koltuğunda oturduğu yerde genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. adlı genç kadın, polise giderek kendisini taciz eden sürücüden şikayetçi oldu.
Görüntüleri inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan A., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Cihan A. suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Şüpheli, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltının alınmasının ardından D.Ç. de şüpheliyi teşhis için Asayiş Büro'ya geldi.
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