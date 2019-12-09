Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
|09 Aralık 2019 09:34
|Yazdır
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Biyometrik verileri işleyen bilgisayarların üçte biri tehlike altında
09 Aralık 2019 11:01
|İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı
09 Aralık 2019 10:51
|Kars'ta kız lise öğrencisini güpe gündüz böyle kaçırdılar
09 Aralık 2019 10:47
|Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu
09 Aralık 2019 09:41
|Çekiciyle otomobilleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
09 Aralık 2019 09:37
|'Adres sorma' sapığı bu sefer kendini ele verdi
09 Aralık 2019 09:26
|Yük treninin üzerine çıkan genç elektrik akımına kapıldı
08 Aralık 2019 22:14
|Amatör futbolcu profesyonel hırsız çıktı
08 Aralık 2019 21:58
|2 firar, 1 isyan! Ceren'in katilinin raporu ortaya çıktı
08 Aralık 2019 21:37
|2 milyon liralık altın çalan şüpheliler yakalandı
08 Aralık 2019 20:46