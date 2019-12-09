Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek		 
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni		 
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu		 
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi		 
3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı		 
Kuruluş Osman'da cep telefonu unutuldu Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vekillere verilen ayrıcalık veto edilmeli

Vekillere verilen ayrıcalığa tepkiler yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasayı da veto edebilir
 09 Aralık 2019 09:35
Yazdır
Vekillere verilen ayrıcalık veto edilmeli

Torba yasadan çıkan bir diğer tartışmalı kararsa milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı veren madde oldu.

PARK YASAĞI YOK

Meclisten geçen torba yasada milletvekillerine verilen bir diğer haksa park yasağı olan yerlere park etme hakkı. Vekillere ayrıca araçlarına Çakar takma da serbest olacak.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan ve gazeteciler torba yasaya konulan bu maddeye tepki gösterdi.

Ahmet Hakan bugün ki yazısında Termik Santral maddesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekillere verilen çakar takma ve kırmızı ışıkta geçme üstünlüğü ile ilgili maddeyi de veto etmeli dedi.

Milletvekillerine ayrıcalık tanıyan maddeye gösterilen tepkilerin bazıları
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
09 Aralık 2019 10:45		 Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi
09 Aralık 2019 10:43
Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması
09 Aralık 2019 10:13		 Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
09 Aralık 2019 10:09
Üniversite 1. sınıfta 'kariyer' dersi geliyor
09 Aralık 2019 08:58		 1915.gov.tr yayında
09 Aralık 2019 07:05
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
09 Aralık 2019 06:50		 Tarımda koruma alanı genişliyor
09 Aralık 2019 06:40
Yeni hamle 3. sondaj gemisi
09 Aralık 2019 06:10		 Anlaşma imzaladığımız Libya'da, başkent tehlikede...
09 Aralık 2019 01:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:01 - Biyometrik verileri işleyen bilgisayarların üçte biri tehlike altında11:00 - Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor10:58 - Gram altın 273 lira seviyelerinde10:51 - İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı10:47 - Kars'ta kız lise öğrencisini güpe gündüz böyle kaçırdılar10:45 - Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu10:45 - Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek10:43 - Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi10:39 - Dernek üyelerinin isimleriyle ilgili madde geri çekildi10:32 - Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
10:27 - Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı10:20 - Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak10:20 - 5 Aralık'ta, trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanınan 850 bürokrat ve siyasetçi10:19 - 20 yıl sonra yanardağ patladı bir kişi öldü10:17 - Borsa, haftaya yatay başladı10:16 - Obezite, sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor10:13 - Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması10:09 - Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
peder handke 1
120 bin dolarlık çalışma 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
Halı ile evlenen kadın 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
the irishman 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
SON İLANLAR
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 70 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam