Vekillere verilen ayrıcalık veto edilmeli
Vekillere verilen ayrıcalığa tepkiler yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasayı da veto edebilir
|09 Aralık 2019 09:35
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Torba yasadan çıkan bir diğer tartışmalı kararsa milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı veren madde oldu.
PARK YASAĞI YOK
Meclisten geçen torba yasada milletvekillerine verilen bir diğer haksa park yasağı olan yerlere park etme hakkı. Vekillere ayrıca araçlarına Çakar takma da serbest olacak.
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan ve gazeteciler torba yasaya konulan bu maddeye tepki gösterdi.
Ahmet Hakan bugün ki yazısında Termik Santral maddesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekillere verilen çakar takma ve kırmızı ışıkta geçme üstünlüğü ile ilgili maddeyi de veto etmeli dedi.
Milletvekillerine ayrıcalık tanıyan maddeye gösterilen tepkilerin bazıları
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