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Çekiciyle otomobilleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te çekici kullanarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
|09 Aralık 2019 09:37
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Gaziantep'te çekici kullanarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte çalınan otomobil ve motosikletler ile olayı gerçekleştiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin çekici kullanarak çaldıkları otomobilleri hurdacıya sattıklarını belirledi.
Ekipler çekiciyle bir otomobili çalmaya çalışan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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