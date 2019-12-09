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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 09 Aralık 2019 09:38
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7780 5,7790
Avro 6,3950 6,3960
Sterlin 7,5950 7,6320
ANKARA
ABD Doları 5,7550 5,8150
Avro 6,3600 6,4300
Sterlin 7,5300 7,6740
Anadolu Ajansı
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