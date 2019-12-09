Fransa vatandaşı 11 DAEŞ'liye sınır dışı
İçişleri Bakanlığı: 'Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.'
|09 Aralık 2019 09:44
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