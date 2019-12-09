Fransa vatandaşı 11 DAEŞ'liye sınır dışı

BELEDİYELER, TAKDİR HAKKIYLA, YIL SONUNDA, SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞİNE SON VEREMEZ Önce Uşak Belediyesi sonra da Hatay Samandağı Belediyesinde, yıl sonu geldiği için, yıllık düzenlenen sözleşmelerin yenilenmeyeceği personele tebliğ edilmiştir. Bu uygulamanın diğer bazı belediyelerde de uygulanacağı ifade edilmektedir. Belediyelerin sadece takdir haklarını gerekçe göstererek sözleşmeli personelin sözleşmesini fesih etmesi mümkün değildir. Bu türden tüm işlemler yargıdan dönecektir.