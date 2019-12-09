3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
|09 Aralık 2019 09:55
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Yükseköğretim Kurulu, 3 üniversite için Rektör ataması ilanına çıktı.
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.
2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 09/12/2019 tarihinden 20/12/2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.
a)Başvuru dilekçesi
b)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Web sayfamızdaki duyuruda sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu
d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge
e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge
f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.
Not : Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği
gibi, " rektoraday@yok.gov.tr"
adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.
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