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Yangında küle dönen 5 bin 600 cep telefonu için sürpriz karar

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki kargo bölümünde 13 yıl önce meydana gelen yangında küle dönen binlerce cep telefonu için Anayasa Mahkemesi kararını verdi. AYM, kendisine teslim edilmeden mallarının devletin korumasındaki bir alanda yandığını öne süren telekom şirketinin 254 bin TL'lik ÖTV iadesi talebini haklı bularak, ortaya çıkan mülkiyet hakkı ihlaline ilişkin sonuçların ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yolunu açtı.
 09 Aralık 2019 09:58
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Yangında küle dönen 5 bin 600 cep telefonu için sürpriz karar

Türkiye'nin en büyük cep telefonu ihracatçılarından Telpa Telekomünikasyon A.Ş.'ye ait 5 bin 600 cep telefonun yangında kullanılamaz hale gelmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşadı. Anayasa Mahkemesi yanan cep telefonları için ödenen Özel Tüketim Vergisi'nin iade edilmesi için yapılan talebi haklı buldu.

Olay 2006 yılında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki kargo bölümünde meydana geldi.

Uçağa yüklenmek üzere yolcu beraberindeki bagaj olarak Atatürk Havalimanı sundurma bölümüne getirilen kargonun içindeki parfümlerin istiflenme sırasında kırılması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonrası kargo binası milyonlarca liralık hasar ile kullanılamaz hale geldi.

53 FİRMA DAVACI OLDU

3 saat süren ve büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında Orka Saat, CT Elektronik, Avantaj Tekstil, Aviva Sigorta, Lufthansa Kargo, Sistem Lojistik, AİG Sigorta, Fan Medica, Axa-Oyak Sigorta, Çelebi Yer Hizmetleri ve Suudi Havayolları başta olmak üzere 53 firma zarar gördüğünü iddia ederek davacı olurken, Amerikan Express'e ait kasa içinde 14 milyon dolar ise zarar görmeden enkazdan çıkarılmıştı.

BİNLERCE CEP TELEFONU KÜL OLDU

Aynı yangında Telpa Telekom tarafından Güney Kore'den ithal edilen 5 bin 600 adet cep telefonu ise saatlerce süren yangında kül oldu.

Söz konusu cep telefonları için 274 bin TL KDV, 254 bin TL ise ÖTV olmak üzere yaklaşık 530 bin TL vergi ödediğini belirten şirket ise cep telefonlarının kendisine teslim edilmeden yangında zayi olduğunu belirtip KDV ve ÖTV'nin iadesini talep etti.

KDV İADE EDİLDİ

İstanbul 6. Vergi Mahkemesi'nin 2008 yılında aldığı karar ile ödenen 274 bin TL'lik KDV için iade karar verilirken özel tüketim vergisi için yapılan iade talebi ise zımni olarak reddedildi.

Gümrük müsteşarlığı cep telefonları için ödenen 254 bin TL'lik ÖTV'nin iadesi için eşyanın yandığının mahkeme kararı ile tespit edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

BİNLERCE CEP TELEFONU KÜL OLDU

Aynı yangında Telpa Telekom tarafından Güney Kore'den ithal edilen 5 bin 600 adet cep telefonu ise saatlerce süren yangında kül oldu.

Söz konusu cep telefonları için 274 bin TL KDV, 254 bin TL ise ÖTV olmak üzere yaklaşık 530 bin TL vergi ödediğini belirten şirket ise cep telefonlarının kendisine teslim edilmeden yangında zayi olduğunu belirtip KDV ve ÖTV'nin iadesini talep etti.

KDV İADE EDİLDİ

İstanbul 6. Vergi Mahkemesi'nin 2008 yılında aldığı karar ile ödenen 274 bin TL'lik KDV için iade karar verilirken özel tüketim vergisi için yapılan iade talebi ise zımni olarak reddedildi.

Gümrük müsteşarlığı cep telefonları için ödenen 254 bin TL'lik ÖTV'nin iadesi için eşyanın yandığının mahkeme kararı ile tespit edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

PEŞ PEŞE REDDEDİLDİ

Aynı mallar için KDV iadesi yapılırken ÖTV iadesi talebinin ise reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri süren şirket, işlemin iptali için bu sefer de konuyu İstanbul 10. Vergi Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi. İdare mahkemesi ise olaya ilişkin başvurucunun iddiasını kanıtlar nitelikte mahkeme kararı ve mülki idare amiri tarafından tevsik edici bir belge olmadığı için talebi reddetti.

MÜLKİYET HAKKI İHLALİ VAR

Vergi mahkemesinin kararını temyiz mahkemesine taşıyan ve buradan da istediği sonucu elde edemeyen şirket son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 10. Vergi Mahkmesi'ne gönderilmesine hükmetti.
Yeni Şafak
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