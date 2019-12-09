Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması
Adalet Bakan Gül: '(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.'
|09 Aralık 2019 10:13
|Yazdır
Adalet Bakan Gül: '(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.'
"Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz."
"(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
09 Aralık 2019 10:45
|Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi
09 Aralık 2019 10:43
|Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
09 Aralık 2019 10:09
|Vekillere verilen ayrıcalık veto edilmeli
09 Aralık 2019 09:35
|Üniversite 1. sınıfta 'kariyer' dersi geliyor
09 Aralık 2019 08:58
|1915.gov.tr yayında
09 Aralık 2019 07:05
|Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
09 Aralık 2019 06:50
|Tarımda koruma alanı genişliyor
09 Aralık 2019 06:40
|Yeni hamle 3. sondaj gemisi
09 Aralık 2019 06:10
|Anlaşma imzaladığımız Libya'da, başkent tehlikede...
09 Aralık 2019 01:44