5 Aralık'ta, trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanınan 850 bürokrat ve siyasetçi

TBMM Genel Kurulu, 5 Aralık 2019 tarihli görüşmesinde, 98 maddelik torba kanun teklifini görüştü.

Görüşmelerde 9 önerge kabul edildi. Kabul edilen önergelerden birisi de, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun, geçiş üstünlüğüne sahip araçları gösteren 71. maddesidir.

71. maddenin birinci fıkrasının (f) bendi bütünyle değiştirilmiş ve (1) sayılı yeni bir liste oluşturulmuştur. Bu (1) sayılı listede bulunanlaea trafikte geçiş üstünlüğü tanınmıştır.

Aslında uygulamada, hem hakim ve savcılar hem de TBMM üyelerinin trafik cezaları idari kararlarla kaldırılmaktadır. Ancak bu fiili durumun yasal bir düzenlemeye dönüştürülmesi ve üstelik geçiş üstünlüğüne sahip araçların genişletilmesi tepki toplamıştır.

Kabul edilen önergeye göre, TBMM üyelerinden YÖK Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, İdari İşler Başkanı ve bakan yardımcılarına değin toplamda 850 kişiye trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmaktadır.

İşte kabul edilen düzenlemenin karşılaştırılmalı madde tablosu

Eski madde

Madde 71 - Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır:

a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar,

b) İtfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar,

c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta araçları,

d) Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar,

e)Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

f) Koruma ile görevli ve korunan araçlar,

Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile kullanılır.

Bu araçlar, bu Kanun ve yönetmelikte yazılı trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir.

Bunların birbirleriyle karşılaşmalarında birinin diğerine göre geçiş üstünlüğü yukarıda yazılı olan sıraya göredir.

Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğünü kullanmak yasaktır.

Zorunluluk olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler 1.800.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

5 Aralık'ta kabul edilen Yeni madde

"MADDE 44- 2918 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent, maddeye aşağıdaki fıkra ve Kanuna aşağıdaki (1) Sayılı Liste eklenmiştir.

"f) Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait ekli (1) sayılı listede gösterilen araçlar,

g) Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olduğu Yönetmelikte belirlenen araçlar,"

"Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenir."

"(1) Sayılı Liste

TBMM Başkanı

Cumhurbaşkanı yardımcıları

TBMM'de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grup başkanı

TBMM'de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grup başkanı

Eski Cumhurbaşkanları

Anayasa Mahkemesi Başkanı

Yargıtay Birinci Başkanı

Danıştay Başkanı

Sayıştay Başkanı

Bakanlar

TBMM Başkanvekilleri

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları

TBMM üyeleri (TBMM Kurumsal Protokol Listesi esas alınır.)



Yükseköğretim Kurulu Başkanı

Genelkurmay Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

TBMM Genel Sekreteri

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş yöneticileri (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Danıştay Başsavcısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Anayasa Mahkemesi üyeleri



Bakan yardımcıları

İl Valileri