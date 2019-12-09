Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek		 
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni		 
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu		 
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi		 
3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı		 
Kuruluş Osman'da cep telefonu unutuldu Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı

Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı
 09 Aralık 2019 10:27
Yazdır
Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kendisine mektup yazarak destek isteyen öğretmenin görev yaptığı köy okulunun kütüphanesine 500 kitap gönderdi.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Beydemirli Ortaokulunda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Asil Mermer, okulun kütüphanesinin olmadığını görünce müdür ile kolları sıvayıp daha önce depo olarak kullanılan bir sınıfı kütüphane yapmaya karar verdi. Deponun fiziki şartları iyileştirildikten sonra kütüphaneye çevrildi. Ancak kütüphane için yeteri kadar kitap bulunamadı. Bunun üzerine Mermer, bir televizyonda Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın öğrencilere kırtasiye yardımı yaptığını gördü. Mermer hemen Aktaş'a bir mektup kaleme alarak şunları yazdı:

"Sizin öğrencilere yardım ettiğinizi televizyonlardan gördüm. Biz de okula kütüphane kuruyoruz ama yeteri kadar kitabımız yok. Eski ya da yeni ne kadar kitabınız varsa gönderebilirseniz çok sevinirim. Katkıda bulunacağınız her kitap bizim işimize yarar."

Mektubu alan Aktaş, toplum destekli polislik şube müdürlüğüne talimat vererek okula 500 roman götürülmesini istedi. Bu talimat üzerine polisler harekete geçerek koliye koydukları kitaplarla okulun yolunu tuttu. Okula giden polisleri ellerinde kolilerle gören çocuklar onları alkışlayarak karşıladı. Kütüphaneye çıkan polis, öğretmen ve öğrenciler el ele vererek romanları raflara dizmeye başladı. Öğrenciler bir taraftan da hemen kitapları okumaya başladı. Polis memuru öğrencilere her hafta bir kitap bitirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Asil Mermer, 7 yıllık öğretmen olduğunu, bu okula tayini çıktığında ilk önce kütüphaneye baktığını ancak olmadığını görünce üzüldüğünü, bu nedenle hemen kütüphane yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Kütüphane yaptık ancak içinde çok kitabımız yoktu. Ben de televizyondan Zafer Aktaş'ın öğrencilere yardım ettiğini gördüm. Ona bir mektup yazarak kitap istedim o da sağ olsun bize gönderdi. Şimdi hem biz hem de çocuklar çok mutlu" dedi.

Öğrenciler ise Aktaş'ın kitap göndermesinden çok mutlu olduklarını, artık okuyacak birçok romanları olduğunu söyledi. Polis, ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.


Öğretmenin isteğini Emniyet Müdürü gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor
07 Aralık 2019 19:23		 'Atalık tohumlar' öğrencilerin elinde filizleniyor
07 Aralık 2019 18:06
Öğrenciler sınıflarını ev ortamına dönüştürdü
07 Aralık 2019 17:46		 5 bin 400 lise öğrencisi afet gönüllüsü oldu
06 Aralık 2019 12:05
Kırsaldaki öğrencinin mektubuna Jandarma Komutanı duyarsız kalmadı
06 Aralık 2019 11:38		 Bu okulda diploma alan kendi işinin patronu oluyor
05 Aralık 2019 23:30
Vanlı öğrenciler balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek
05 Aralık 2019 22:24		 Beyin felçli lise öğrencisine laboratuvar sürprizi
05 Aralık 2019 14:59
'Limon', köy okulunun maskotu oldu
04 Aralık 2019 19:59		 Şehitliğe gidebilmek için süs eşyası yapıp satıyorlar
04 Aralık 2019 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor10:58 - Gram altın 273 lira seviyelerinde10:51 - İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı10:47 - Kars'ta kız lise öğrencisini güpe gündüz böyle kaçırdılar10:45 - Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu10:45 - Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek10:43 - Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi10:39 - Dernek üyelerinin isimleriyle ilgili madde geri çekildi10:32 - Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni10:27 - Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı
10:20 - Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak10:20 - 5 Aralık'ta, trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanınan 850 bürokrat ve siyasetçi10:19 - 20 yıl sonra yanardağ patladı bir kişi öldü10:17 - Borsa, haftaya yatay başladı10:16 - Obezite, sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor10:13 - Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması10:09 - Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu10:08 - AYM'nin güvenlik soruşturması kararı KİT'leri kapsıyor mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
peder handke 1
120 bin dolarlık çalışma 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
Halı ile evlenen kadın 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
the irishman 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
SON İLANLAR
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 70 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam