Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
|09 Aralık 2019 10:32
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Yüksek Öğretim Kurulu, öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni verdi. Verilen kadronun 180'i hukuk alanına ait.
YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama
Ülkemizin kalkınma yolundaki 2023 hedeflerine ulaşması, ancak nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücüyle mümkündür.
Bu bağlamda "Yeni YÖK" anlayışı çerçevesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için pek çok projeyi planlamış ve bu projeleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirmiş bulunmaktayız.
Bu projelerden birisi olan "Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi" için toplam 535 adet araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin Kurulumuzca yükseköğretim kurumlarına tahsisi Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulunmuştur.
- Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar dikkate alındı
Bu sene Yeni YÖK olarak öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar dikkate alınmak suretiyle -cari usulde üniversitelerin kendilerinin belirlediği alanlarda kullandığı kadrolara ek olarak- alınan ilave kadro izinleri için merkezi bir planlama yapılmıştır.
-Üniversitelere 180'i Hukuk olmak üzere farklı alanlarda toplam 535 adet atama izni
Bu bağlamda 180 adedi Hukuk olmak üzere; "Eczacılık, Mimarlık, Psikoloji, Hemşirelik, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi, Özel Eğitim, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi" gibi alanlarda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verilmiştir. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacaktır.
-Bu planlama ile 2 yıl sonra kadro eksikliği büyük ölçüde giderilir
Yapılan planlama ve projeksiyonlarımıza göre müteakip iki sene aynı minvalde bu politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliği büyük ölçüde giderilmiş olacaktır.
Diğer taraftan üniversite planlaması ve talebi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen izin sonucu çıkılan ilan süreçleri de aynen devam etmektedir.
Öncelikli alanlar kapsamında verilen bu yeni izinler bu yürüyen süreçlere ilaveten merkezi planlama sonucu yükseköğretim kurumlarına verilen "ek" izinlerdir.
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