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Dernek üyelerinin isimleriyle ilgili madde geri çekildi

TBMM Genel Kurulu, 5 Aralık 2019 tarihli görüşmesinde, tüm dernek üyelerinin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü tutan madde hükmünü, kanun tekli metninden çıkardı
 09 Aralık 2019 10:39
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Dernek üyelerinin isimleriyle ilgili madde geri çekildi

TBMM Genel Kurulu, 5 Aralık 2019 tarihli görüşmesinde, kanun teklifinde yer alan ve dernek üyelerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi kanun teklifinden çıkardı.

Kanun teklifinde yer alan düzenleme şu şekildeydi:

MADDE 62- 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi
GEÇİCİ MADDE 1- Dernekler, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32 nci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi hükmü uygulanır."

Verilen önergeyle bu madde metni, kanun teklifinden çıkarılmıştır.

Memurlar.Net - Özel

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