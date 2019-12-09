Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
|09 Aralık 2019 10:45
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Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni partinin tüm hazırlıklarını tamamladı. Davutoğlu ekibi, yarın İçişleri Bakanlığından kuruluş dilekçesinin verilmesi için randevu isteyecek. Bakanlığın randevuya vereceği yanıta göre, 13 Aralık yada 16 Aralık'ta kuruluş dilekçesi verilecek. Davutoğlu ekibinden eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı YeniAkit'e yaptığı açıklamada, partilerinin bir hafta içerisinde ilan edileceğini söyledi.
Kurucular kurulu 130 isimden oluştu
Davutoğlu partisinin kurucular kurulunun 130 isimden oluştuğu ve YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski HSYK üyesi Ali Aydın, Mesut Özakcan, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Selim Temurci, Kerim Özkul, Ümit Yardım, Hakan Albayrak, Mehmet Ali Pulcu, Nedim Yamalı, Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ömer Faruk Başaran, Ali Sarıkaya, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun ve Cuma İçten'in kurucular arasında yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: Sezai Erhan- Yeniakit.com.tr
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