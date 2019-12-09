Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek		 
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni		 
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu		 
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi		 
3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı		 
Kuruluş Osman'da cep telefonu unutuldu Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmalarını tamamladı. Yarın, İçişleri Bakanlığından kuruluş dilekçesinin verilmesi için randevu isteyecek.
 09 Aralık 2019 10:45
Yazdır
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek

Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni partinin tüm hazırlıklarını tamamladı. Davutoğlu ekibi, yarın İçişleri Bakanlığından kuruluş dilekçesinin verilmesi için randevu isteyecek. Bakanlığın randevuya vereceği yanıta göre, 13 Aralık yada 16 Aralık'ta kuruluş dilekçesi verilecek. Davutoğlu ekibinden eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı YeniAkit'e yaptığı açıklamada, partilerinin bir hafta içerisinde ilan edileceğini söyledi.

Kurucular kurulu 130 isimden oluştu

Davutoğlu partisinin kurucular kurulunun 130 isimden oluştuğu ve YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski HSYK üyesi Ali Aydın, Mesut Özakcan, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Selim Temurci, Kerim Özkul, Ümit Yardım, Hakan Albayrak, Mehmet Ali Pulcu, Nedim Yamalı, Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ömer Faruk Başaran, Ali Sarıkaya, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun ve Cuma İçten'in kurucular arasında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Sezai Erhan- Yeniakit.com.tr
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi
09 Aralık 2019 10:43		 Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması
09 Aralık 2019 10:13
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
09 Aralık 2019 10:09		 Vekillere verilen ayrıcalık veto edilmeli
09 Aralık 2019 09:35
Üniversite 1. sınıfta 'kariyer' dersi geliyor
09 Aralık 2019 08:58		 1915.gov.tr yayında
09 Aralık 2019 07:05
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
09 Aralık 2019 06:50		 Tarımda koruma alanı genişliyor
09 Aralık 2019 06:40
Yeni hamle 3. sondaj gemisi
09 Aralık 2019 06:10		 Anlaşma imzaladığımız Libya'da, başkent tehlikede...
09 Aralık 2019 01:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor10:58 - Gram altın 273 lira seviyelerinde10:51 - İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı10:47 - Kars'ta kız lise öğrencisini güpe gündüz böyle kaçırdılar10:45 - Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu10:45 - Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek10:43 - Yabancı terörist savaşçılardan 71'i ülkelerine gönderildi10:39 - Dernek üyelerinin isimleriyle ilgili madde geri çekildi10:32 - Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni10:27 - Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı
10:20 - Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak10:20 - 5 Aralık'ta, trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanınan 850 bürokrat ve siyasetçi10:19 - 20 yıl sonra yanardağ patladı bir kişi öldü10:17 - Borsa, haftaya yatay başladı10:16 - Obezite, sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor10:13 - Adalet Bakanı'ndan 'Yargı Reformu' açıklaması10:09 - Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu10:08 - AYM'nin güvenlik soruşturması kararı KİT'leri kapsıyor mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
peder handke 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
Halı ile evlenen kadın 1
120 bin dolarlık çalışma 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
the irishman 1
SON İLANLAR
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 70 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam