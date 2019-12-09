1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Biyometrik verileri işleyen bilgisayarların üçte biri tehlike altında

Kaspersky ICS CERT Kıdemli Güvenlik Uzmanı Kirill Kruglov: Araştırmamız biyometrik veri güvenliğinde mevcut durumun kritik olduğunu ortaya koydu. Sektör ve devlet yetkilileri, bilgi güvenliği uzmanları ve genel olarak tüm toplum bu durumun bilincinde olmalı. Bu sistemler koruma altında olmadığında özellikle biyometrik verilerin saklandığı veri tabanları olumsuz etkilenebilir"
 09 Aralık 2019 11:01
Yazdır
Biyometrik verileri işleyen bilgisayarların üçte biri tehlike altında

Kaspersky araştırmasına göre, biyometrik veri toplama, işleme ve saklamada kullanılan sunucu ve iş istasyonlarının yüzde 37'si en az bir kez zararlı yazılım saldırısına uğradı.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky ICS CERT uzmanları şirketin ürünlerinin kurulu olduğu, biyometrik veri toplama, işleme ve saklamada kullanılan bilgisayarları hedef alan siber tehditleri inceledi.

Kaspersky ürünleri 2019'un üçüncü çeyreği boyunca bilgisayarların yüzde 37'sinde uyarı verdi. Tehdit kaynakları analiz edildiğinde biyometrik veri işleme sistemlerine yönelik saldırıların temel kaynağının internet olduğu tespit edildi.

Biyometrik veri işleme sistemlerine yönelik engellenen saldırıların yüzde 14,4'ü bu kaynaktan geldi. Zararlı kimlik avı siteleri ve web tabanlı e-posta hizmetleri üzerinden gelip engellenen tehditler de bu kategoride yer aldı.

Çıkarılabilir medya (yüzde 8) cihazları genellikle solucan yaymak için kullanıldı. Solucanlar bir bilgisayara bulaştıktan sonra casus yazılımları, uzaktan erişim Truva atları ve fidye yazılımları indirebiliyor.

E-posta istemcilerinde engellenen tehditler üçüncü sırada yer aldı. Bu kategorideki çoğu vakada, zararlı web sitelerine bağlantı veya ekinde zararlı ofis belgesi içeren tipik kimlik avı e-postaları (ürün teslimatı, hizmetler, fatura ödemeleri gibi içeriklere sahip sahte mesajlar) kullanıldı.

Genel olarak önemli sayıda geleneksel zararlı yazılım örneği engellendi. Bunlar arasında uzaktan erişim Truva atları (yüzde 5,4), kimlik avı saldırılarında kullanılan zararlı yazılımlar (yüzde 5,1), fidye yazılımları (yüzde 1,9) ve bankacılık Truva atları (yüzde 1,5) yer aldı.

Parolalar gibi geleneksel kimlik doğrulama yöntemlerinin yerini almaya başlayan biyometrik veriler günlük hayatımızın bir parçası haline geliyor. Biyometrik kimlik doğrulama teknolojilerinin yaşadığı temel sorunlar genellikle bilgi güvenliğinden kaynaklanıyor.

- "Biyometrik veri güvenliğindeki durum kritik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Kıdemli Güvenlik Uzmanı Kirill Kruglov, araştırmanın biyometrik veri güvenliğinde mevcut durumun kritik olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör ve devlet yetkilileri, bilgi güvenliği uzmanları ve genel olarak tüm toplum bu durumun bilincinde olmalı. Müşterilerimizin dikkatli olduğuna inansak da tespit edip engellediğimiz zararlı yazılımın biyometrik veri işleme sistemlerinin bütünlüğünü ve gizliliğini hedef aldığını dile getirmemiz gerekiyor. Bu sistemler koruma altında olmadığında özellikle biyometrik verilerin saklandığı veri tabanları olumsuz etkilenebilir."

Kaspersky uzmanları potansiyel siber saldırı riskinden korunmak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

"Biyometrik sistemlerin internete ve internet ile ilişkili tehditlere bağlantısını en aza indirin. Bu sistemlerin kapalı bir altyapının içinde olması çok daha iyi olacaktır. Yeni sistemler tasarlanırken ve uygulanırken siber güvenliğe öncelik verilmelidir. Biyometrik sistemlerin yer aldığı altyapıda en üst düzey siber güvenlik gereksinimlerinin karşılandığından emin olun. İlgili personel olası siber saldırılara karşı eğitilmeli.

Altyapı güvenliğini takip edebilecek becerilere sahip güvenlik uzmanlarından oluşan özel bir ekip kurulmalı Olası açıkları tespit edip kapatmak için düzenli güvenlik denetimleri gerçekleştirilmeli. Siber güvenlik ekibine güncel stratejik ve taktiksel tehdit istihbaratı sunulmalı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü
09 Aralık 2019 14:33		 Silahın ateş almasıyla ölen polisin eşi tutuklandı
09 Aralık 2019 13:02
Çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
09 Aralık 2019 12:20		 Polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı
09 Aralık 2019 10:51
Kars'ta kız lise öğrencisini güpe gündüz böyle kaçırdılar
09 Aralık 2019 10:47		 Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu
09 Aralık 2019 09:41
Çekiciyle otomobilleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
09 Aralık 2019 09:37		 Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
09 Aralık 2019 09:34
'Adres sorma' sapığı bu sefer kendini ele verdi
09 Aralık 2019 09:26		 Yük treninin üzerine çıkan genç elektrik akımına kapıldı
08 Aralık 2019 22:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü14:31 - 'Aile Danışmanlığına başvuranların yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor'14:28 - Terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15 yıl hapis istendi14:24 - Cumhuriyet, Nusret, Abide...Yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu14:18 - '68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'14:17 - Devlet gözetiminde çöpçatanlık sitesine yeşil ışık14:13 - Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu14:10 - Gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu14:08 - Bakan Gül'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı14:01 - Sarıgül'ün oğlunun nikahında Melih Gökçek şahit oldu
14:00 - 'Özel kalemin harcamalarından kısarak, 4 milyon TL tasarruf ettik'13:56 - Öğretmenin mesai saatleri dışında düzenlenen toplantılara katılmaması disiplin suçu teşkil eder mi?13:54 - 2 sayılı Kadro Kararnamesi iptal mi olacak?13:51 - 'Cağ kebap' tartışmalarına son nokta konuldu13:48 - Meteorolojiden 3 bölge için yağış uyarısı13:45 - CHP'li Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı13:44 - Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi13:42 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
120 bin dolarlık çalışma 1
marriage story 4
peder handke 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
kuantum bilgisayarlar 1
Halı ile evlenen kadın 2
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
geveze insan 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam