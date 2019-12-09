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Akar: YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur!

Milli Savunma Bakanı Akar, "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek." dedi.
 09 Aralık 2019 11:06
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Akar: YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur!

Milli Savunma Bakanı Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır." dedi.

Akar, "NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı." ifadelerini kullandı.

"Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir"

Türkiye'nin güney sınırlarının NATO'nun da güney sınırları demek olduğunu belirten Akar, "Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir." diye konuştu.

"YPG teröristtir bütün dünya bunu böyle bilecek"

Akar, "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek." dedi.

"Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz"

Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesine değinen Bakan Akar, "Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek. Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"İsteklerimiz milli menfaatlerimizle ilgili şeyler"

Akar, "(NATO'daki) İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. Bu aşırı olmayan, makul isteklerimizden geri dönmek söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır"

Bakan Akar, Libya Mutabakatı'na ilişkin, "Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır." dedi.

"Herhangi bir şekilde oldubittiye izin vermeyeceğiz"

Akar, şöyle devam etti:

"Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz."

"Meşru müdafaa haklarımızı kullandık"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa haklarının kullanıldığını ve tacizlerin azaldığını belirten Akar, "Harekatta şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında." diye konuştu.

"Rakka ve Haseke'de yerel halkın yüzde 57'si harekatı destekliyor"

Akar, Gallup'un verilerine göre, Rakka ve Haseke'de yerel halkın Barış Pınarı Harekatını destekleme oranının yüzde 57 olduğunu belirtti.

Bakan Akar, "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor." dedi.

"Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok"

Akar, şunları kaydetti:

"Sahada yenilenler çaresizlik içinde. Yalanla, iftirayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin başarısı altında ezildiler. Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz. Bize kimyasal silah verseniz eğitimimiz, hazırlığımız, atma vasıtamız yok. Dolayısıyla insanlık suçu bu hususla uzaktan yakından ilgimiz yok."

"Yapmamız gereken ne varsa onlar yaptık"

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe harekatlarıyla ilgili, teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmaları gereken ne varsa onları yaptıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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