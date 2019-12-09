Demirtaş: Sağlığım çok iyi değil maalesef
|09 Aralık 2019 11:25
|Yazdır
3 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçen günlerde kalp spazmı geçiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Demirtaş "Sağlığım çok iyi değil maalesef'' dedi.
Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada, "Sağlığım çok iyi değil maalesef. Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Henüz bir teşhis konulamadı" dedi.
Sağlık durumumu partiye haber vermemekle eksik düşündüm
Sağlık durumunu partiye geç ileten Demirtaş ile HDP arasında gerilim iddiaları olduğuna ilişkin Demirtaş, "Sağlık durumumu dışarıya geç iletmek benim kararımdı. HDP'nin bu nedenle haberi olmadı. Bunca sorunun ve hasta tutsağın olduğu bir dönemde gerçekten de sağlık meselem gündem olsun istemedim. Bakın, daha bu hafta Urfa Cezaevinde 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, hasta bir tutsak yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Aile Danışmanlığına başvuranların yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor'
09 Aralık 2019 14:31
|Bakan Gül'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
09 Aralık 2019 14:08
|Sarıgül'ün oğlunun nikahında Melih Gökçek şahit oldu
09 Aralık 2019 14:01
|CHP'li Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı
09 Aralık 2019 13:45
|Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
09 Aralık 2019 13:44
|TBMM'de MHP-HDP tokalaşması
09 Aralık 2019 13:27
|Bakan Pekcan: 2020 Afrika yılı olacak bizim için
09 Aralık 2019 13:06
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki
09 Aralık 2019 13:05
|Bu pazar seçim olsa en büyük parti 'kararsızlar'
09 Aralık 2019 13:04
|Belediyeye iş yapan şirket, Audi 8 aracı, belediyeye bağışladı
09 Aralık 2019 12:56