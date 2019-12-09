3 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçen günlerde kalp spazmı geçiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Demirtaş "Sağlığım çok iyi değil maalesef'' dedi.

Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada, "Sağlığım çok iyi değil maalesef. Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Henüz bir teşhis konulamadı" dedi.

Sağlık durumumu partiye haber vermemekle eksik düşündüm

Sağlık durumunu partiye geç ileten Demirtaş ile HDP arasında gerilim iddiaları olduğuna ilişkin Demirtaş, "Sağlık durumumu dışarıya geç iletmek benim kararımdı. HDP'nin bu nedenle haberi olmadı. Bunca sorunun ve hasta tutsağın olduğu bir dönemde gerçekten de sağlık meselem gündem olsun istemedim. Bakın, daha bu hafta Urfa Cezaevinde 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, hasta bir tutsak yaşamını yitirdi.