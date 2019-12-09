Halı saha maçı ölüm getirdi
|09 Aralık 2019 11:27
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına giden 44 yaşındaki adam, top oynadığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Adem Keskin, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına gitti. Halı sahada top oynadığı esnada bir anda fenalık geçiren Keskin, yere yığılarak hareketsiz kaldı. Durumu gören arkadaşları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin'i ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Keskin, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ve yakınları hastane kapısında beklerken, Keskin'in hayatını kaybettiği haberini alan yakınları fenalık geçirdi.
Keskin'in, öğle namazını müteakip defnedileceği belirtildi.
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