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Yüz kızartıcı suçtan ihraç edilen ilahiyatçı konuştu

İlahiyatçı Prof. Dr. İsa Doğan, 'Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' suçlarından YÖK tarafından kamu görevinden çıkartılmıştı. Prof. Dr. Doğan, söz konusu iddialarla 3 Ocak 2018'de de ihraç edildiğini ancak yürütmeyi durdurma kararı alarak tekrar görevine geri döndüğünü belirterek, "Bu dava devam ederken YÖK yine aynı suçlamalarla benim savunmamı almadan tekrar görevden ihraç etti. Mahkeme kararını hiçe saydı" dedi.
 09 Aralık 2019 11:29
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Yüz kızartıcı suçtan ihraç edilen ilahiyatçı konuştu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Doğan, 'Ticari faaliyet gösteren özel bir kız pansiyonu işletmek, bu kız pansiyonunda kalmak ve pansiyon adına makbuz vermeksizin elden para almak, şahsından ders alan öğrencileri özel bir pansiyonda kalma noktasında yönlendirmek, gayr-ı meşru ilişki içerisinde bulunmak suretiyle kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' iddialarıyla YÖK Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

YÖK, Doğan'ı görevinden ihraç edilmişti. Prof. Doğan, hakkında OMÜ rektörlüğü tarafından yapılan suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

"PANSİYONU KIZ KARDEŞİM İŞLETİYOR"

Doğan kız pansiyonu iddiaları ile ilgili olarak, "Pansiyonun mülkü bana ait ama kız kardeşim işletiyor. Benim pansiyonla bir ilgim yok, pansiyonda odam olduğu söyleniyor ama ben oraya gitmiyorum. Öğrencilerimi oraya yönlendirmedim. Hiçbir öğrencim de o pansiyonda kalmıyor" diye konuştu.

ZİNA SUÇLAMASINI AİLE MAHKEMESİ REDDETTİ

YÖK Disiplin Kurulu kararında evli olduğu halde başka bir kadınla ilişkisi olduğu ileri sürülen Doğan, Samsun 1. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında eşinin yaptığı bu suçlamanın asılsız olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, "Kız kardeşim de bizimle birlikteydi.

O hanımefendinin çocuğu için Ankara'ya gittik. Kendisi de mahkemede tanık olarak dinlendi. Mahkeme zina suçlamasını reddetmesine rağmen YÖK suçlama yaptı" dedi.

AYNI SUÇLAMALARLA DAHA ÖNCE DE ATILMIŞ

Kendisinin Türkiye'nin önde gelen Kelamcılarından biri olduğunu dile getiren Doğan, OMÜ yönetiminin yaptığı usulsüz atamalara karşı çıktığı ve şikayet ettiği için kendisinden kurtulmaya çalıştıkları iddiasında bulundu. OMÜ Rektörlüğü'nün ihraç istemiyle kendisini 2018 yılında da YÖK'e şikayet ettiğini belirten Doğan, "Aynı suçlamaları yaptılar.

Hepsine belgelerle yazılı savunma yaptım. Ancak YÖK Disiplin Kurulu 3 Ocak 2018'de benim işime son verdi. Ben de Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesi'ne dava açtım. Mahkeme, 22.04 2019 tarihinde beni haklı bularak telafisi güç zararlara neden olabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ben de görevime geri döndüm. 5 ay sonra ise OMÜ ve YÖK yönetimi mahkemenin bu kararını hiçe sayarak dava bitmeden beni tekrar ihraç etti, savunmamı bile almadı. Bende bu hukuksuz davranışlar nedeniyle OMÜ ve YÖK yönetiminden 33 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.


İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Doğan, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"TEKRAR GERİ DÖNECEĞİM"

YÖK'ün ihraç kararının hukuksuz ve adil olmadığını ileri süren Doğan, "Mahkeme bitmeden beni ihraç ettiler. Hakkımda hiç bir somut delileri yok. Sadece söylentiler üzerinden işlem yaptılar. 22 yıldır profesörüm. Toplam 40 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ben yine geri döneceğim. Ama beni suçlayanlar atıldıkları zaman geri dönemeyecekler.

Adrese teslim personel alan OMÜ yönetimi ve bu atamaları onaylayan YÖK yönetimi yargı önünde hesap verecekler" diye konuştu. Doğan, ikinci kez ihraç edilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı almak için yine idare mahkemesine dava açtığı da kaydetti.

İsmail AKDUMAN
Sözcü
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