Türkiye petrol rezervinde, Dünya'da kaçıncı sırada?

2019'da dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan ülkelerin sıralaması belli oldu! Dünyanın en önemli hammadesi olan petrol hangi ülkelerde ne kadar var? Birçok alanda ve üründe hammadde olarak kullanılan petrolün en fazla bulunduğu ülkeler belli oldu. Veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 yılındaki petrol rezervlerini açıkladı. Yayınlanan raporda 190 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Açıklanan veriler petrol rezervlerinin günlük ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde hazırlandı. İşte petrol rezervi en çok olan ülkeler...

Türkiye petrol rezervinde, Dünya'da kaçıncı sırada? 2019'da dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan ülkelerin sıralaması belli oldu! Dünyanın en önemli hammadesi olan petrol hangi ülkelerde ne kadar var? Birçok alanda ve üründe hammadde olarak kullanılan petrolün en fazla bulunduğu ülkeler belli oldu. Veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 yılındaki petrol rezervlerini açıkladı. Yayınlanan raporda 190 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Açıklanan veriler petrol rezervlerinin günlük ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde hazırlandı. İşte petrol rezervi en çok olan ülkeler... 09 Aralık 2019 11:31 Devamını gör