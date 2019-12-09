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Türkiye petrol rezervinde, Dünya'da kaçıncı sırada?

2019'da dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan ülkelerin sıralaması belli oldu! Dünyanın en önemli hammadesi olan petrol hangi ülkelerde ne kadar var? Birçok alanda ve üründe hammadde olarak kullanılan petrolün en fazla bulunduğu ülkeler belli oldu. Veri kaynağı Knoema ülkelerin 2019 yılındaki petrol rezervlerini açıkladı. Yayınlanan raporda 190 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Açıklanan veriler petrol rezervlerinin günlük ve 2019'un 3. ayını kapsayacak şekilde hazırlandı. İşte petrol rezervi en çok olan ülkeler...
 09 Aralık 2019 11:31
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Türkiye petrol rezervinde, Dünya'da kaçıncı sırada?

Türkiye dünya petrol rezervinde kaçıncı sırada yer alıyor? İşte açıklanan o sıralama...

Dünyadaki en önemli hammadde olan petrol hangi ülkelerde ne kadar rezerv bulunuyor? Dünyadaki petrol rezervlerine sahip ülkeler açıklandı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. İşte o ülkeler...

21- Kolombiya-- Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 885.00

20- Oman-- Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 970.00

19- Birleşik Krallık--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,117.00

18- Libya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,180.00

17- Algeria--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,290.00

16- Norveç--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,417.00

15- Angola--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,494.00

14- Katar--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,510.00

13- Meksika--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,714.00

12- Kazakistan--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,878.00

11- Nijerya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,010.00

10- Brezilya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,560.00

9- Kuveyt--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,770.00

8- İran--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,351.00

7- Birleşik Arap Emirlikleri--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,371.00

6- Çin--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,895.00

5- Kanada--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,983.00

4- Irak--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 4,635.00

3- Suudi Arabistan--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 9,895.00

2- Rusya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 10,895.00

1- ABD--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 11,904.00

Türkiye açıklanan rezerv sıralamasında 48. sırada yer aldı.- Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 54.00
Memurlar.Net
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