Türkiye petrol rezervinde, Dünya'da kaçıncı sırada?
|09 Aralık 2019 11:31
|Yazdır
Türkiye dünya petrol rezervinde kaçıncı sırada yer alıyor? İşte açıklanan o sıralama...
Dünyadaki en önemli hammadde olan petrol hangi ülkelerde ne kadar rezerv bulunuyor? Dünyadaki petrol rezervlerine sahip ülkeler açıklandı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. İşte o ülkeler...
21- Kolombiya-- Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 885.00
20- Oman-- Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 970.00
19- Birleşik Krallık--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,117.00
18- Libya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,180.00
17- Algeria--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,290.00
16- Norveç--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,417.00
15- Angola--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,494.00
14- Katar--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,510.00
13- Meksika--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,714.00
12- Kazakistan--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 1,878.00
11- Nijerya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,010.00
10- Brezilya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,560.00
9- Kuveyt--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 2,770.00
8- İran--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,351.00
7- Birleşik Arap Emirlikleri--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,371.00
6- Çin--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,895.00
5- Kanada--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 3,983.00
4- Irak--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 4,635.00
3- Suudi Arabistan--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 9,895.00
2- Rusya--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 10,895.00
1- ABD--Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 11,904.00
Türkiye açıklanan rezerv sıralamasında 48. sırada yer aldı.- Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 54.00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Devlet gözetiminde çöpçatanlık sitesine yeşil ışık
09 Aralık 2019 14:17
|Gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
09 Aralık 2019 14:10
|Meteorolojiden 3 bölge için yağış uyarısı
09 Aralık 2019 13:48
|Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi
09 Aralık 2019 13:42
|Aralık ayında sosyal medyayı en iyi kullanan markalar açıklandı
09 Aralık 2019 13:34
|Türkiye insani gelişmede en yüksek kategoride
09 Aralık 2019 13:28
|İsyan kıvılcımı gören masum Türk sinemacı
09 Aralık 2019 12:36
|Halı saha maçı ölüm getirdi
09 Aralık 2019 11:27
|20 yıl sonra yanardağ patladı bir kişi öldü
09 Aralık 2019 10:19
|Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
09 Aralık 2019 09:45