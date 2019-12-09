Anestezi Teknikeri Karaman'ın ölümüne ilişkin dava devam ediyor

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin erkek arkadaşı olduğu belirtilen tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan'ın yargılanması öncesi Karaman'ın ailesi ve avukatı basın açıklaması yaptı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan avukat Tuğba Gültekin Ataman, hukukun gerektiği şekilde işlemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Davanın adil bir şekilde sonlanmasını arzu ettiklerini kaydeden Ataman, "Eğer hukukla kadınlar kendi korumalarını sağlayamazlarsa, deliller toplanmazsa, dosyalara gerekli incelemeler yapılmazsa sanıklar gerekli cezayı almayacaktır. Bu cinayetler devam edecektir." dedi.

Sanık Tarhan'ın Ayşe Karaman'ı ilaç bağımlısı yaptığını iddia eden Ataman, şüphelinin Karaman'a ilaç enjekte ederek öldürdüğünü ileri sürdü.

Baba Adem Karaman, kızının vahşi bir cinayette kurban gittiğini, acısının tarifi olmadığını aktardı.

Kızının davasını sonuna kadar takip edeceğini anlatan anne Feride Karaman ise "Adaletin en güzel şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Dün mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim, 'Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım' dedim. Benim yavrumu vahşice öldüren adamdan hesap sorulmasını istiyorum." diye konuştu.

Kadın derneklerinin temsilcileri de davayı takip edeceklerini ve Karaman'ın katilinden hesap soracaklarını kaydetti.