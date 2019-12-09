Serdar Ortaç: Kanal İstanbul'u destekliyorum harika bir proje

Şarkıcı Serdar Ortaç, Sabah gazetesinin Günaydın ekinden Tuba Kalçık'a konuştu.

Kanal İstanbul'u desteklediğini söyleyen Ortaç, "Atatürk; cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder. Cumhurbaşkanımızı da hem kişiliğinden, hem de icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyor ve takdir ediyorum. Ne var bunda? Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar? Muhalifler 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar Erdoğan'ın yaptıklarını. Ne ile ölçeceğiz? Benim hayat kalitemi artırdı mı bu yatırımlar? Kusura bakmasın kimse ama şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var bana göre. Dünyada da bir-iki liderden biri" dedi.

"PİYASA KÖTÜ DİYE YAKINIYORLAR YA DAHA DA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ ESKİYİ HATIRLA İNSANLAR TÜP GAZ KUYRUĞUNA GİRERDİ"

Ortaç'ın röportajının dikkat çeken kısımları şöyle:

-Kumar yüzünden her şeyinizi kaybettiğinize yönelik haberler çıkıyor. Var mı böyle bir şey?

Hayır tabii ki... Evim, ofisim, stüdyom, arabam; her şeyim duruyor. Allah'a şükür gayet iyi durumdayım. Ama bakıyorum şimdi etrafıma, "Ekonomi kötü, kimsede para yok" diyorlar. Bırakalım Allah aşkına bu kötümserliği.

Piyasa kötü diye yakınıyorlar, ya daha da kötüsü olabilirdi.

Eskiyi hatırla. İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi. Ben hatırlıyorum o eski dönemleri. Şimdi çok şükür bunları yaşamıyoruz. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz.

-"Ben hem Atatürk'ü, hem de Erdoğan'ı seviyorum" diye bir açıklama yapmıştınız bana. Bu cümleniz çok konuşulmuştu...

Evet. Sosyal medyada muhalifler tarafından linç edildim. 'Buna bir daha reklam vermeyin' diye paylaşım yapanlar bile oldu. Ne istiyorsunuz ekmek paramdan? Sırf düşüncemi dile getirdim diye böyle de yapılmaz. Benim ofisimi görüyorsun, duvarımda Atatürk'ün resmi var. Ona olan sevgim ve saygım sonsuz... Atatürk; cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder. Cumhurbaşkanımızı da hem kişiliğinden, hem de icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyor ve takdir ediyorum. Ne var bunda? Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar?

Muhalifler 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar Erdoğan'ın yaptıklarını. Ne ile ölçeceğiz? Benim hayat kalitemi artırdı mı bu yatırımlar? Evet, rahat yaşamam için gerekli bunlar. Anadolu tarafına geçince Avrupa'daymışım gibi geliyor. Türkiye dünyada yükselişte, değerini bilmeliyiz. Bunda Erdoğan'ın katkısı çok. Kusura bakmasın kimse ama şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var bana göre. Dünyada da bir-iki liderden biri. Bu benim düşüncem. Herkesin görüşüne de, eleştirisine de saygı duyuyorum. Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Mesela Kanal İstanbul'u destekliyorum, harika bir proje. Tabii bence diyorum. Başkası böyle düşünmeyebilir, ben saygı duyuyorum böyle düşünmeyenlere. Ama belli kesimler kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyor. Lütfen bırakalım böyle yapmayı. Birbirimizin düşüncelerine saygı duyalım.

"KENDİMİ ŞÖYLE AVUTUYORUM UYUŞTURUCUM, İÇKİM YOK SADECE KUMARIM VAR DİYE"

-Şu anda kumar oynuyor musunuz?

Oynamıyorum çünkü ona ayıracak param yok. Eskiden çok kazanıyordum, oynuyordum. Benim hayattaki en büyük pişmanlığım kumardır. Yaptığım en kötü şey kumar oynamak. Kendimi şöyle avutuyorum; uyuşturucum, içkim yok sadece kumarım var diye ama bu da çok kötü bir alışkanlık. Kimse bulaşmasın. Cebimde fazla para olunca oynuyorum ne yazık ki.

-Kumarı bıraktığınız dönemler oldu mu?

10 sene hiç kumar oynamadım. Tövbe ettim. Kumar oynamadığım için biriktirdiğim parayla o kadar çok gayrimenkul aldım ki... Mecidiyeköy'de 15 katlı plaza bile almıştım düşün. Sonra bazılarını sattım. Aylık giderim çok yüksek. 11 kişi çalışıyor yanımda. Yeterince konser yapmayınca da giderlerimi karşılamak için zaman zaman satmak zorunda kalıyorum.

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM"

-Chloe Loughnan ile kumar yüzünden mi boşandınız?

Böyle haberler çıktı basında... Hayır, kumar yüzünden ayrılmadık. Eşim kumar oynamamı istemezdi, kızardı bana kumar konusunda. Zaten onunla birlikteyken casinoya bile inmezdim. Ayrılma sebebimiz kumar değil. Bizim boşanmamız inat üzerine oldu. İki keçinin inatlaşması diyebiliriz. Bir anda "Yürütemiyoruz" dedik ve ayrıldık.

-Niye bu kadar sevdiğiniz bir kadından çocuk yapmadınız?

Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için hamileliği problemli olabilir dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu.

"ARTIK MÜZİĞİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUM"

- Eskiden müziğinizle haber oluyordunuz, şimdi ise özel hayatınızla basında yer alıyorsunuz...

Hakkımdaki haberleri görünce çok üzülüyorum. Artık müziğimle gündeme gelmek istiyorum. Benim de hatam var. Evliliğimizi çok göz önünde yaşadık. Biri Bizi Gözetliyor gibi her şeyimiz medya önündeydi. Ben başkaları gibi gazetecileri görünce arkamı dönüp gidemiyorum, dürüstçe cevaplıyorum. Evliliğimize dair her şey basında yer aldı. Basındaki haberlerin boşanmamızda etkisi oldu. Chloe ile ilgili saçma haber çıkınca sinirleniyordum, acısını ondan çıkarıyordum. İç huzurumuz gitti."