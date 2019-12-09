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DEAŞ bombacısı Telegram kullanıyor

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle soruşturma yürütülen Suriye uyruklu biri tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanığın anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden örgüt üyelerine patlayıcı eğitimleri verdiği belirtildi
 09 Aralık 2019 11:50
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DEAŞ bombacısı Telegram kullanıyor

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Suriye uyruklu biri tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden örgüt üyelerine patlayıcı eğitimi verilmesine ilişkin detaylar yer aldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ şüphelileri tutuklu Muhammed O. (21) ile tutuksuz Memun O. (47) ve Ahmed O. (19) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklardan Muhammed O'nun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği iddianame, Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Muhammed O'nun DEAŞ bağlantılı Al-Saqri ağının elebaşılarından olduğu ve Türkiye ile Orta Doğu'da örgüte bağlı dış operasyonları düzenlemek ve kolaylaştırmaktan sorumlu bulunduğu belirtildi.

Sanığın çeşitli rumuzlar kullanarak Telegram üzerinden örgüt üyeleriyle haberleştiği anlatılan iddianamede, görüşmelerde Muhammed O'nun patlayıcı, kimsayal/biyolojik toksin yapımı konusunda uzmanlık bilgilerini paylaştığı ifade edildi.

İddianamede, Muhammed O'nun örgütün el kitaplarının da dağıtımını yaptığı bilgisine yer verildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğünün tespitleri ile ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlara ilişkin bilgilerin de bulunduğu iddianamede, sanıkların savcılıktaki ifadeleri de yer aldı.

VERDİĞİ EĞİTİMLERE İLİŞKİN İTİRAFTA BULUNDU

Sanık Muhammed O, ifadesinde Suriye'de kendi imkanlarıyla patlayıcı yapmayı öğrendiğini anlatarak, yaptığı bir bombayı deneme amacıyla patlattığını söyledi.

Bu deneme sonrası yolda yürüdüğü sırada bir arabaya konularak gözleri kapatılıp bilmediği bir yere götürüldüğünü ifade eden sanık, şu beyanlarda bulundu:

2016'DAN BERİ O UYGULAMADAN YAZIŞIYORUZ

"Beni bir eve götürdüler. Burada bana bomba yapımıyla ilgili sorular sordular, ben de cevap verdim. Bombanın hangi malzemelerle ne şekilde yapıldığı hakkında bilgi verdim. Bana Türkiye'ye döndüğümde sürekli irtibatta kalmak adına Telegram üzerinden bir şifre verdiler. Ben bu şifreyle Telegram üzerinden 2016 yılından bu yana görüşüyorum."

Muhammed O, Telegram üzerinden iletişim kurduğu kişilerle yüz yüze görüşmesinin olmadığını öne sürerek, "Bu hesap üzerinden görüşmelerde genellikle zaten şahıslar kendi isimlerini kullanmaz. Fotoğrafları olmazdı, gruptan yazışmaları yapardık." dedi.

Grupta yapılan paylaşımlardan sonra alınan bilgileri hiç kimsenin ne için kullandığını anlatmadığını ifade eden sanık, şunları dile getirdi:

BOMBA YAPILMASI BİLGİSİ VERDİM

"Telegram hesabı üzerinden kimse bana bir keşif veya eylem teklifinde bulunmadı. Ben sadece kimyaya ilgimden dolayı bomba yapılmasına yönelik bilgiler verirdim ancak bu bilgiler sonunda bomba yapıp yapmadıklarını, yaptılarsa nerede kullandıklarını bilmiyorum. Zaten Telegram üzerinden eylem planı ya da eyleme yönelik keşif gibi konular konuşulmazdı."

Muhammed O, grubun yöneticisi olan kişilerin Telegram hesabındaki görüntülerin paylaşılması yönünde talimat verdiğini anlatarak, hesabında ele geçirilen görüntüleri bu nedenle paylaştığını bildirdi.

Ahmed O. ve Memun O. ise suçlamaları reddederek, serbest bırakılmalarını talep etti.
Anadolu Ajansı
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