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YÖK, Rektör Bağ hakkında soruşturma başlattı

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattı.
 09 Aralık 2019 12:03
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YÖK, Rektör Bağ hakkında soruşturma başlattı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Genel Sekreteri'nin kendisini öldürmek istediğini dile getirip savcılığa şikayet etmişti. Eski Genel Sekreter Tamer Ceylan'a Üniversite yönetimi ayrıca 7 defa da kınama cezası vermişti.

Tamer Ceylan, açtığı manevi tazminat davası ile kendisine mobbing uygulandığını mahkeme kanalıyla belgeledi.

YÖK KONUYA MÜDAHİL OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tamer Ceylan'ın avukatı Bayram Can Çapar, İdare Mahkemesi'nde devam eden dava ile ilgili mahkemeye gönderdiği belgede, Rektör hakkında YÖK tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

İşte Tamer Ceylan'ın avukatının mahkemeye gönderdiği yazı
Memurlar.Net
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