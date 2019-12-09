YÖK, Rektör Bağ hakkında soruşturma başlattı
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattı.
|09 Aralık 2019 12:03
|Yazdır
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Genel Sekreteri'nin kendisini öldürmek istediğini dile getirip savcılığa şikayet etmişti. Eski Genel Sekreter Tamer Ceylan'a Üniversite yönetimi ayrıca 7 defa da kınama cezası vermişti.
Tamer Ceylan, açtığı manevi tazminat davası ile kendisine mobbing uygulandığını mahkeme kanalıyla belgeledi.
YÖK KONUYA MÜDAHİL OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATTI
Tamer Ceylan'ın avukatı Bayram Can Çapar, İdare Mahkemesi'nde devam eden dava ile ilgili mahkemeye gönderdiği belgede, Rektör hakkında YÖK tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.
İşte Tamer Ceylan'ın avukatının mahkemeye gönderdiği yazı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri yaygınlaştırılacak'
09 Aralık 2019 13:31
|Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet arasında protokol
09 Aralık 2019 12:49
|Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
09 Aralık 2019 12:49
|Valilik: Trafik cezası ineğe değil, sahibine yazıldı
09 Aralık 2019 12:26
|Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
09 Aralık 2019 12:09
|Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
09 Aralık 2019 10:32
|Yangında küle dönen 5 bin 600 cep telefonu için sürpriz karar
09 Aralık 2019 09:58
|3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
09 Aralık 2019 09:55
|Sağlık Bakanından gece yarısı 112 ve hastane ziyareti
09 Aralık 2019 08:45
|Kanal İstanbul kazaları bitirecek
09 Aralık 2019 08:16