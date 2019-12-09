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Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu

Konya'da yaşayan 50 yaşındaki Zübeyde Mutlu, dışarıdan tamamladığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından kazandığı üniversiteyi başarıyla bitirip yüksek lisans da yaparak, kat görevlisi olarak çalıştığı eğitim kurumunda yönetici oldu
 09 Aralık 2019 12:09
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Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu

- Konya'da yaşayan 4 çocuk annesi Zübeyde Mutlu, dışarıdan tamamladığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından üniversiteyi başarıyla bitirip yüksek lisans da yaparak, kat görevlisi olarak başladığı eğitim kurumuna müdür oldu.

Selçuklu ilçesinde yaşayan 4 çocuk sahibi ilkokul mezunu olan Zübeyde Mutlu, yıllardır içinde ukde kalan eğitim ve öğrenimini, kardeşinin kendisinden habersiz ortaokula kaydettirmesiyle tamamlamaya karar verdi.

Mutlu, eğitim gördüğü sırada iş hayatına da atılarak Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) önce kat, sonra da danışma görevlisi olarak çalıştı.

Yükseköğrenimini başarıyla tamamlayan Mutlu, aynı üniversitede bitirdiği yüksek lisansın ardından ise eylül ayında ASEM'e müdür olarak atandı.

Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden babasının kendisine sürekli bilimden bahsetmesiyle okumaya yönelik ilgisinin başladığını söyledi.

Ailesinden gelen alışkanlıkla çok sayıda kitabı da okuduğunu aktaran Mutlu, babasının hayallerini gerçekleştirmesinde büyük etkisinin olduğunun altını çizdi.

Mutlu, farklı sebepten ötürü ilkokuldan sonra eğitimine devam edemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eğitime devam edememiş olmam içimde hep bir yaraydı. Kardeşim ortaokula kaydettirdi. Bu, en güzel sürprizdi. Arkasından liseyi bitirdim. Psikolog olan oğlum ise üniversite sınavına hazırladı. Hatta ev işelerini de büyük ölçüde yaparak sınava odaklanmamı sağladı. 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümüne yerleştim. Üniversiteye başladığımda dördüncü çocuğuma hamileydim. Bu sırada iş hayatına atılmıştım. Sabah iş, akşam da derslere gidiyordum. Bunların yanında ev işleri ve çocuklarımla da ilgileniyordum. Ev işlerini bitirdikten sonra derslere çalışırdım. Mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında 'Yaygın Eğitim' konulu tez ile yüksek lisansı da tamamladım. Daha sonra çalıştığım eğitim kurumunda yöneticiliğe getirildim. Bunları başarmamda çocuklarımın emeği büyük."

- "Kadınlar, düşündüklerinden daha güçlü"

Okuma serüveninde çevresindekilerin eğitim aşkının uzun süreli olmayacağını düşündüğünü anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Sırasıyla başarılar elde edince ailem ve çevrem bana destek olmaya başladı. Sevginin olduğu yerde zorlanma yoktur. Hayatta her insanın başına gelebilecek birtakım sıkıntıları biz de yaşadık. Hem maddi hem de manevi zor günlerimiz oldu ancak bu zor günleri bahane ederek eğitimimi yarıda bırakmadım. Yaşamış olduğum zorluklar bir bakıma itici güç oldu. Okula daha çok bağlanmama vesile oldu. Kadınlar için istedikten sonra evli ve çocuk sahibi olmak eğitime engel değil. Cesaretlerini toplayıp hayallerinin peşinden gitsinler. Kadınlar, düşündüklerinden daha güçlü."
Anadolu Ajansı
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