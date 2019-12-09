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Çantasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
Antalya'da çantasında 5 kilo skunk ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
|09 Aralık 2019 12:20
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Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması sırasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü durdurdu.
Otobüsün bagajındaki Hayrullah K'ye ait çantaya narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada yaklaşık 5 kilo skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hayrullah K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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