Belediyeye iş yapan şirket, Audi 8 aracı, belediyeye bağışladı

Isparta Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oylamaya sunuldu. Oylama içinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yeni makam aracı olarak kullanılacağı AUDİ A8 ile çok sayıda araç belediyeye hibe edildi.

Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantıları bugün yapılan son toplantı ile tamamlandı. Meclis Salonunda Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

TEMİZLİK ŞİRKETİ BELEDİYE'YE MİNİBÜS HEDİYE ETTİ

Gündemin ikinci maddesinde yer alan; Belediyemize hibe edilecek araçların görüşülmesi konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Komisyon Başkanı Fahrettin Gözgün tarafından okundu. Söz konusu raporda; "Belediye meclisimiz Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; Isparta belediyemizle çalışan Atık Çevre Teknolojileri İnş. San. ve Tic. A.Ş belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet 2019 model Ford Transit Minibüs, 2.0L (16+1) marka, aracı Isparta Belediye Başkanlığına şartsız olarak bağış yapmak istenilmektedir.

Isparta belediyemizle çalışan Bilginay Temizlik hiz. Yemek Bil. İlaç. Org. Taş. Danış. Tekstil. Tur. Tic. Paz. San. LTD. Şti. kendi firmasına ait araçlardan 1 Adet AUDİ A8 2018 ve 5 Adet 2019 model Çift Kabin Kasalı Kamyonet ve 5 Adet 2017 Model Kamyonet (BBVAN) aracı Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Isparta belediyesine şartsız olarak bağış yapmak istenilmektedir.

Dama Otomotiv İnşaat Güvenlik Sistemleri Plastik San. Tic. Ltd. Şti. Isparta Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet 2019 Model Ford Transit Çift kabin kasalı kamyonet ve 1 adet 2019 Model Ford Transit minibüs 2.0L (16+1) Marka aracı Isparta belediye Başkanlığına şartsız olarak bağış yapmak istemektedir. Adı geçen firmaların yukarıda model ve cinsleri belirtilmiş araçların belediyemize şartsız bağış yapma talepleri komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

"BUNUN KARŞILIĞINDA DAHA FAZLA BİR ŞEY İSTEMEYECEKLER DEĞİL Mİ?

Söz konusu rapor hakkında söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Ahmet Aydoğdu; "Bu minibüs hibesi çok güzel bir olay. Ancak, bunun karşılığında belediyemizden daha fazla bir talepte bulunmayacaklar değil mi? Genelde böyle işlerde bu şekilde oluyor da onun için tereddütlüyüz" dedi.

"BU HİBEYE ANCAK TEŞEKKÜR EDİLİR"

Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Aydoğan'ın konuşmasına cevaben yaptığı konuşmada; "Böyle bir talepleri olduğunda yeni meclise getiririz. Merak etmeyin. Şu durumda böyle bir hibeye ancak teşekkür edilir" dedi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Söz konusu rapor daha sonra Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından meclis üyelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.