1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeye iş yapan şirket, Audi 8 aracı, belediyeye bağışladı

Isparta Belediyesi Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu hazırlandı. Belediye Meclisi'ne getirilen raporda ise Isparta Belediyesi ile çalışmakta olan Bilginay Temizlik şirketinin kendi firmasına ait araçlardan 1 adet AUDİ A8 2018 model araç Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Isparta Belediyesine şartsız olarak bağış yapılmak istenmesi mecliste oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 09 Aralık 2019 12:56
Yazdır
Belediyeye iş yapan şirket, Audi 8 aracı, belediyeye bağışladı

Isparta Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oylamaya sunuldu. Oylama içinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yeni makam aracı olarak kullanılacağı AUDİ A8 ile çok sayıda araç belediyeye hibe edildi.

Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantıları bugün yapılan son toplantı ile tamamlandı. Meclis Salonunda Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

TEMİZLİK ŞİRKETİ BELEDİYE'YE MİNİBÜS HEDİYE ETTİ

Gündemin ikinci maddesinde yer alan; Belediyemize hibe edilecek araçların görüşülmesi konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Komisyon Başkanı Fahrettin Gözgün tarafından okundu. Söz konusu raporda; "Belediye meclisimiz Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; Isparta belediyemizle çalışan Atık Çevre Teknolojileri İnş. San. ve Tic. A.Ş belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet 2019 model Ford Transit Minibüs, 2.0L (16+1) marka, aracı Isparta Belediye Başkanlığına şartsız olarak bağış yapmak istenilmektedir.

Isparta belediyemizle çalışan Bilginay Temizlik hiz. Yemek Bil. İlaç. Org. Taş. Danış. Tekstil. Tur. Tic. Paz. San. LTD. Şti. kendi firmasına ait araçlardan 1 Adet AUDİ A8 2018 ve 5 Adet 2019 model Çift Kabin Kasalı Kamyonet ve 5 Adet 2017 Model Kamyonet (BBVAN) aracı Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Isparta belediyesine şartsız olarak bağış yapmak istenilmektedir.

Dama Otomotiv İnşaat Güvenlik Sistemleri Plastik San. Tic. Ltd. Şti. Isparta Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet 2019 Model Ford Transit Çift kabin kasalı kamyonet ve 1 adet 2019 Model Ford Transit minibüs 2.0L (16+1) Marka aracı Isparta belediye Başkanlığına şartsız olarak bağış yapmak istemektedir. Adı geçen firmaların yukarıda model ve cinsleri belirtilmiş araçların belediyemize şartsız bağış yapma talepleri komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

"BUNUN KARŞILIĞINDA DAHA FAZLA BİR ŞEY İSTEMEYECEKLER DEĞİL Mİ?

Söz konusu rapor hakkında söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Ahmet Aydoğdu; "Bu minibüs hibesi çok güzel bir olay. Ancak, bunun karşılığında belediyemizden daha fazla bir talepte bulunmayacaklar değil mi? Genelde böyle işlerde bu şekilde oluyor da onun için tereddütlüyüz" dedi.

"BU HİBEYE ANCAK TEŞEKKÜR EDİLİR"

Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Aydoğan'ın konuşmasına cevaben yaptığı konuşmada; "Böyle bir talepleri olduğunda yeni meclise getiririz. Merak etmeyin. Şu durumda böyle bir hibeye ancak teşekkür edilir" dedi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Söz konusu rapor daha sonra Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından meclis üyelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Aile Danışmanlığına başvuranların yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor'
09 Aralık 2019 14:31		 Bakan Gül'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
09 Aralık 2019 14:08
Sarıgül'ün oğlunun nikahında Melih Gökçek şahit oldu
09 Aralık 2019 14:01		 CHP'li Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı
09 Aralık 2019 13:45
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
09 Aralık 2019 13:44		 TBMM'de MHP-HDP tokalaşması
09 Aralık 2019 13:27
Bakan Pekcan: 2020 Afrika yılı olacak bizim için
09 Aralık 2019 13:06		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki
09 Aralık 2019 13:05
Bu pazar seçim olsa en büyük parti 'kararsızlar'
09 Aralık 2019 13:04		 Tartışmalı ifade kullanan MHP'li görevden alındı
09 Aralık 2019 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:31 - 'Aile Danışmanlığına başvuranların yüzde 40'ı boşanmaktan vazgeçiyor'14:28 - Terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15 yıl hapis istendi14:24 - Cumhuriyet, Nusret, Abide...Yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu14:18 - '68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'14:17 - Devlet gözetiminde çöpçatanlık sitesine yeşil ışık14:13 - Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu14:10 - Gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu14:08 - Bakan Gül'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı14:01 - Sarıgül'ün oğlunun nikahında Melih Gökçek şahit oldu14:00 - 'Özel kalemin harcamalarından kısarak, 4 milyon TL tasarruf ettik'
13:56 - Öğretmenin mesai saatleri dışında düzenlenen toplantılara katılmaması disiplin suçu teşkil eder mi?13:54 - 2 sayılı Kadro Kararnamesi iptal mi olacak?13:51 - 'Cağ kebap' tartışmalarına son nokta konuldu13:48 - Meteorolojiden 3 bölge için yağış uyarısı13:45 - CHP'li Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı13:44 - Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi13:42 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi13:39 - İçişleri: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halı ile evlenen kadın 2
120 bin dolarlık çalışma 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
geveze insan 1
marriage story 4
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
kuantum bilgisayarlar 1
peder handke 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam