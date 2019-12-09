Bu pazar seçim olsa en büyük parti 'kararsızlar'
Metropoll araştırma şirketi sahibi Özer Sancar, sosyal medya hesabından bu pazar seçim olsa vatandaşın yüzde 17.4'ünün kararsız olduğunu açıkladı. Kararsızların yanında yüzde 18.7 cevap vermek istemiyor, yüzde 20.3'ü de sandığa gitmeyecek sonucu çıktı
|09 Aralık 2019 13:04
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Metropoll araştırma şirketi sahibi Özer Sancar, sosyal medya hesabından bu pazar seçim olsa vatandaşın yüzde 17.4'ünün kararsız olduğunu açıkladı. Kararsızların yanında yüzde 18.7 cevap vermek istemiyor, yüzde 20.3'ü de sandığa gitmeyecek sonucu çıktı.
3 verinin toplamı yüzde 56,4 olarak çıkıyor.
İşte Özer Sancar'ın paylaştığı anket sonucu
MetroPOLL'ün Eylül, Ekim, Kasım aylarında yapılan Türkiye'nin Nabzı araştırmalarında bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusuna kararsızım, cevap vermek istemiyorum ve sandığa gitmeyeceğim diyenleri toplam oranları sırasıyla %17.4, %18.7 ve %20.3 olarak bulunmuştur.
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