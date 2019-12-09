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Bakan Pekcan: 2020 Afrika yılı olacak bizim için

Ticaret Bakanı Pekcan: 2020 sanki Afrika yılı olacak bizim için. Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde nisan ayında muhtemelen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirilecek
 09 Aralık 2019 13:06
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Bakan Pekcan: 2020 Afrika yılı olacak bizim için

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedeflediğimiz noktalarda Türk Ticaret Merkezleri oluşturuyoruz ama ondan da önemlisi, Afrika için gözüken o ki birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık." dedi.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, salonda bulunanların Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin gelişmesi için zor bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini söyledi.

Afrika'ya verilen önem ve Afrika ile ticaretin gelişmesi için gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinen Pekcan, halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde büyükelçilikleri, 26 ülkede ticaret müşavirlikleri bulunduğunu anlattı.

THY'nin Afrika'da 38 ülkeye uçtuğunu bildiren Pekcan, DEİK'in bu bölgede 45 ülkede iş konseyinin olmasının önemli bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Pekcan, Afrika'da 5 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (STA) bulunduğunu, 30 ülke ile yatırımların karşılıklı korunması, 13 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına imza attıklarını anlattı.

Pekcan, "Önümüzdeki dönemde de, şu anda planladığımız ancak buna başka ülkeler de dahil olabilir, Fas, Nijerya, Tanzanya, Kenya, Ruanda, Mozambik, Tunus'a bakanlık olarak ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz sizlerle birlikte..." dedi.

- Afrika'ya ihracat yüzde 579 arttı

Ruhsar Pekcan, 2003-2018'i kapsayan dönemde Afrika ile toplam dış ticaretin 5,5 milyar dolardan 23,8 milyar dolara, ihracatın 2,1 milyar dolardan 14,4 milyar dolara çıktığı belirterek, ihracatın yüzde 579 arttığını söyledi.

Gelinen noktada ihracat rakamının yeterli olmadığını ve gidilecek daha çok yol bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Dünyada bu kadar korumacılık önlemleri ön plana çıkmışken, hedef pazarlarımız odaklı ve Afrika odaklı çalışma yapmamız, buraya yoğunlaşmamız gerekiyor." dedi.

Pekcan, Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yılın 11 ayında yüzde 7,7 artışla 22,9 milyar dolara çıktığını belirterek, 29 Ağustos itibarıyla açıkladıkları İhracat Ana Planı'nda hedef olarak seçtikleri ülkeler arasında Etiyopya, Fas, Güney Afrika ve Kenya gibi Afrika ülkelerinin bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak ihracatçıların arkasında olduklarını vurgulayan Pekcan, "Hedeflediğimiz noktalarda Türk Ticaret Merkezleri oluşturuyoruz ama ondan da önemlisi, Afrika için gözüken o ki birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hem de TOBB ve TİM ile DEİK'in de buradaki iş konseylerinin katılımı çok önemli lojistik merkezlerinin lokasyonu açısından..." diye konuştu.

- "2020 bizim için Afrika yılı olacak"

Ticaret Bakanı Pekcan, Afrika ülkeleri ile imzalanan STA'lara ilişkin detaylar verirken, Mısır, Tunus ve Mauritius ile STA'ların tamamlandığını bildirdi.

Sudan'daki iç karışıklık nedeniyle onay sürecinin geciktiğini belirten Pekcan, Gana'da onay sürecini beklediklerini, Somali ve Seyşeller ile müzakere sürecinde olduklarını, Mozambik ve Moritanya ile tercihli ticaret anlaşması imzalayacaklarını anlattı.

Pekcan, "2020 sanki Afrika yılı olacak bizim için. Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde nisan ayında muhtemelen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirilecek." dedi.

Bu etkinliğe DEİK ile birlikte sunacakları katkılara değinen Pekcan, Afrika iş konseyleri üyelerinin burada aktif olmasını istedi.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, iş konseylerinin başkan ve üyelerinin Bakan Pekcan'a istek ve taleplerini ileteceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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