TBMM'de MHP-HDP tokalaşması

TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri başladı.

Görüşmeler öncesinde Meclis Genel Kurul Salonu'na gelen siyasiler birbirlerine iyi dileklerini sundu.

MHP-HDP KARESİ

Genel başkanlar arasında en dikkat çeken ise iki uç noktada olan MHP ile HDP oldu.

Yerinde oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanına gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile tokalaştı. O anlar objektiflere yansıdı.