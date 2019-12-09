TBMM'de MHP-HDP tokalaşması
Meclis Genel Kurulu'nda 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'la tokalaştı.
|09 Aralık 2019 13:27
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TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri başladı.
Görüşmeler öncesinde Meclis Genel Kurul Salonu'na gelen siyasiler birbirlerine iyi dileklerini sundu.
MHP-HDP KARESİ
Genel başkanlar arasında en dikkat çeken ise iki uç noktada olan MHP ile HDP oldu.
Yerinde oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanına gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile tokalaştı. O anlar objektiflere yansıdı.
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