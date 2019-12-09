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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak
 09 Aralık 2019 13:42
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, ikinci toplantısını yarın işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

- "TÜİK'in hesaplamasından yola çıkmak yanlış"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını anımsatarak, söz konusu dönemde TÜFE'deki toplam yüzde 74'lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı.

Asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Koç, "TÜİK'in yapmış olduğu salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış. TÜİK'in komisyondaki görevi yönlendirmek değil, tüm unsurları dikkate alarak bize veri sağlamak olmalıdır." dedi.

- "Düşük bir artışı kabul etmiyoruz"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, vatandaşların hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi.

Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, şunları kaydetti:

"Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir."

- Birinci toplantıda ne olmuştu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

- Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

- Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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