Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Yayınlanan son anketlerde; AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın, diğer partilere karşı üstünlük sağladığı görüldü
|09 Aralık 2019 13:44
|Yazdır
KONDA'NIN SONUÇLARI
KONDA'nın anketine göre; AK Parti yüzde 40 seviyesinde. MHP'nin oy oranı ise yüzde 12,9.
Bu rakamlar ışığında Cumhur İttfakı'nın oy oranı yüzde 52,9.
Aynı anketin sonuçlarında CHP'nin oy oranı ise yüzde 23,1.
HDP'nin yüzde 13,6 seviyesinde görüldüğü anket sonuçlarında İyi Parti'nin yüzde 9 ile barajın altında kalacağı görülüyor.Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9
GENAR'IN SONUÇLARI
Bir diğer anket şirketi GENAR'da da Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü söz konusu.
Kamuoyunun nabzını tutan GENAR, şu rakamları elde etti:
AK Parti yüzde 40
CHP yüzde 26
MHP yüzde 11,5
HDP yüzde 11
İyi Parti yüzde 7,5
METROPOLL'ÜN ANKET SONUÇLARI
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Gül'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
09 Aralık 2019 14:08
|Sarıgül'ün oğlunun nikahında Melih Gökçek şahit oldu
09 Aralık 2019 14:01
|CHP'li Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı
09 Aralık 2019 13:45
|TBMM'de MHP-HDP tokalaşması
09 Aralık 2019 13:27
|Bakan Pekcan: 2020 Afrika yılı olacak bizim için
09 Aralık 2019 13:06
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki
09 Aralık 2019 13:05
|Bu pazar seçim olsa en büyük parti 'kararsızlar'
09 Aralık 2019 13:04
|Belediyeye iş yapan şirket, Audi 8 aracı, belediyeye bağışladı
09 Aralık 2019 12:56
|Tartışmalı ifade kullanan MHP'li görevden alındı
09 Aralık 2019 12:45
|2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
09 Aralık 2019 12:22