Meteorolojiden 3 bölge için yağış uyarısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Adana'nın doğusu ve Antalya'da yağış bekleniyor
|09 Aralık 2019 13:48
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Adana'nın doğusu ve Antalya'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis, Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar meydana gelebileceği öngörülüyor.
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