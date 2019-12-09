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'Cağ kebap' tartışmalarına son nokta konuldu

Son günlerde Cağ kebabının hangi il'e ait olduğu konusundaki tartışmaya Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptığı açıklamayla son noktayı koydu
 09 Aralık 2019 13:51
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'Cağ kebap' tartışmalarına son nokta konuldu

Son günlerde Cağ kebabının hangi il'e ait olduğu konusundaki tartışmaya Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tescillenen coğrafi işaretli ürünleri isim isim açıkladı.

Erzurum'un "Coğrafi İşaretli Ürünlerinin" Civil Peynir, Ehram(İhram), Hınıs Fasülyesi, İspir Kuru Fasülyesi, Kadayıf Dolması, Karnavas Dut Pekmezi, Küflü Civil Peyniri(Göğermiş Peynir), Oltu Taşı ve Oltu Çağ Kebabı, olmak üzere toplam 9 Adet ürün bulunduğu belirtildi.

Erzurum'un Yöresel ürünleri ve lezzetleri olarak bu 9 ürünün coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtilen açıklamada, " Dünya çapında bir üne sahip olan ve ( Yerli ve yabancı turistlerin ) büyük bir beğeni ile tükettiği ve son günlerde tartışma konusu haline gelen Çağ kebabın ise 22 Şubat 2010 tarihinde Türk Patent Kurumu tarafından Erzurum yöresine ait bir yöresel yemek, tat ve lezzet olduğu tescillenmiştir." denildi.

Bu konuda yapılan spekülasyonların ve tartışmaların yersiz ve tutarsız olduğu belirtilen açıklamada, zaman zaman bu tür yaklaşımların Erzurum'un yerel ve kültürel değerlerine karşı haksız bir şekilde sergilendiğini, ancak bunun gerçekle bağdaşmadığı da vurgulandı.
İhlas Haber Ajansı
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