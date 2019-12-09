'Cağ kebap' tartışmalarına son nokta konuldu
|09 Aralık 2019 13:51
|Yazdır
Son günlerde Cağ kebabının hangi il'e ait olduğu konusundaki tartışmaya Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tescillenen coğrafi işaretli ürünleri isim isim açıkladı.
Erzurum'un "Coğrafi İşaretli Ürünlerinin" Civil Peynir, Ehram(İhram), Hınıs Fasülyesi, İspir Kuru Fasülyesi, Kadayıf Dolması, Karnavas Dut Pekmezi, Küflü Civil Peyniri(Göğermiş Peynir), Oltu Taşı ve Oltu Çağ Kebabı, olmak üzere toplam 9 Adet ürün bulunduğu belirtildi.
Erzurum'un Yöresel ürünleri ve lezzetleri olarak bu 9 ürünün coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtilen açıklamada, " Dünya çapında bir üne sahip olan ve ( Yerli ve yabancı turistlerin ) büyük bir beğeni ile tükettiği ve son günlerde tartışma konusu haline gelen Çağ kebabın ise 22 Şubat 2010 tarihinde Türk Patent Kurumu tarafından Erzurum yöresine ait bir yöresel yemek, tat ve lezzet olduğu tescillenmiştir." denildi.
Bu konuda yapılan spekülasyonların ve tartışmaların yersiz ve tutarsız olduğu belirtilen açıklamada, zaman zaman bu tür yaklaşımların Erzurum'un yerel ve kültürel değerlerine karşı haksız bir şekilde sergilendiğini, ancak bunun gerçekle bağdaşmadığı da vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhuriyet, Nusret, Abide...Yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
09 Aralık 2019 14:24
|Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu
09 Aralık 2019 14:13
|'Özel kalemin harcamalarından kısarak, 4 milyon TL tasarruf ettik'
09 Aralık 2019 14:00
|Kararlı duruş... Yer İstanbul... Saat başı devriye!
08 Aralık 2019 20:23
|Şilili kadınların danslı protestosu İstanbul'a taşındı
08 Aralık 2019 19:30
|Beyşehir gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü
08 Aralık 2019 17:47
|Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
08 Aralık 2019 17:22
|Adanalıların yeni gözdesi 'açma kebap'
08 Aralık 2019 17:17
|Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı
08 Aralık 2019 16:52
|Spil Dağı'nda oluşan obrukla ilgili rapor çıktı
08 Aralık 2019 16:37