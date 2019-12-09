Üniversitenin dört kadrosu kişiye özel
|09 Aralık 2019 15:01
|Yazdır
Gazi Üniversitenin bölünmesi ile birlikte geçtiğimiz yıl kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından, 07 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de 25 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
Söz konusu kadrolardan dördünün ise ilan edilen programlarla uyumu, kişiye özel şartlar içermesi, yüksek lisans mezuniyet şartının bulunmaması ve rektörlük proje biriminde öğretim görevlisi kadrosunun ders veren statüsünde ilan edilmesi gibi sorunları barındırmaktadır.
Bu bağlamda, aşağıdaki tabloda yer alan kadrolardaki özel şartlarının yeniden gözden geçirilerek düzeltmeye gidilmesinde fayda bulunmaktadır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor
09 Aralık 2019 11:00
|KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
08 Aralık 2019 23:59
|Uyarılar dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
06 Aralık 2019 15:49
|Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor
06 Aralık 2019 13:06
|Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak
06 Aralık 2019 05:43
|Kariyer merkezlerindeki kişiye özel ilanlara kim müdahale edecek?
05 Aralık 2019 14:05
|ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
05 Aralık 2019 12:28
|İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar 14 bin 814 personel alacak
04 Aralık 2019 21:10
|ALES'te standart sapmanın etkisi adayları mağdur ediyor!
04 Aralık 2019 12:27
|Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
04 Aralık 2019 09:52