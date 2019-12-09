İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk veto		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İstanbul'da 'sahte polisler' bekçilere yakalandı		 
EYP patlamasında kadın bomba imha uzmanı şehit		 
'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'		 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. Bölüm Fragmanı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversitenin dört kadrosu kişiye özel

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında kişiye özel şartlar mevcut!
 09 Aralık 2019 15:01
Yazdır
Üniversitenin dört kadrosu kişiye özel

Gazi Üniversitenin bölünmesi ile birlikte geçtiğimiz yıl kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından, 07 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de 25 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolardan dördünün ise ilan edilen programlarla uyumu, kişiye özel şartlar içermesi, yüksek lisans mezuniyet şartının bulunmaması ve rektörlük proje biriminde öğretim görevlisi kadrosunun ders veren statüsünde ilan edilmesi gibi sorunları barındırmaktadır.

Bu bağlamda, aşağıdaki tabloda yer alan kadrolardaki özel şartlarının yeniden gözden geçirilerek düzeltmeye gidilmesinde fayda bulunmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor
09 Aralık 2019 11:00		 KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
08 Aralık 2019 23:59
Uyarılar dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
06 Aralık 2019 15:49		 Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor
06 Aralık 2019 13:06
Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak
06 Aralık 2019 05:43		 Kariyer merkezlerindeki kişiye özel ilanlara kim müdahale edecek?
05 Aralık 2019 14:05
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
05 Aralık 2019 12:28		 İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar 14 bin 814 personel alacak
04 Aralık 2019 21:10
ALES'te standart sapmanın etkisi adayları mağdur ediyor!
04 Aralık 2019 12:27		 Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
04 Aralık 2019 09:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı17:19 - İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk veto17:18 - İzinsiz SMS ve e-postalarda 'İptal/Reddet/Sistemden Çık' seçeneği olmalı17:15 - Dolar haftanın ilk gününü artışla kapattı17:09 - İstanbul'da 'sahte polisler' bekçilere yakalandı17:04 - Böbreğini veren oğlunun acısına dayanamadı16:54 - Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi16:47 - Alex de Souza: Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum16:43 - EYP patlamasında kadın bomba imha uzmanı şehit16:40 - Ceren'in katili, cebinde bıçakla lokantaya girip çorba istemiş
16:29 - Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı16:22 - Oto lastikçiler nefes almıyor, iğne atsan yere düşmez16:15 - Afganistan'a ikinci başkonsolosluk açılacak16:13 - Kızlarını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı16:10 - 'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'16:09 - Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi16:06 - Belediye Başkanından 'cami paylaşımları' hakkında suç duyurusu15:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'a 'DEAŞ' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
Halı ile evlenen kadın 3
kuantum bilgisayarlar 1
bir yanlışlık olmalı 2
120 bin dolarlık çalışma 2
nerelisin 3
peder handke 1
geveze insan 2
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam