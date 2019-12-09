Sarıgül'ün oğlunun nikahında Melih Gökçek şahit oldu
|09 Aralık 2019 14:01
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CHP'den Şişli Belediye başkan adaylığı kabul edilmeyince istifa ederek DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül önceki gün iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikaha AK Parti'lilerin de aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Beşiktaş'ta bulunan Raffles Otel'deki nikahta çiftin şahitliğini istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, iş insanı Nazif Zorlu ve eski Bakan Hüsamettin Özkan yaptı.
CHP'den Şişli Belediye başkan adaylığı kabul edilmeyince istifa ederek DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül önceki gün iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi.
Geceye eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldı.
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