Gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
|09 Aralık 2019 14:10
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Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Güzeldere Köyü Jandarma Karakolunda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), çıktığı 10 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı Genç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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