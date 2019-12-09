Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta şelaleler buz tuttu
|09 Aralık 2019 14:13
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Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile dondurucu soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Sivas'ın Divriği ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar geriledi. Karaağaçlı köyünde şelaleler dondu. Ortaya Sibirya'yı andıran görüntüler çıktı.
Donan şelale ve ırmağı görüntüleyen Ümit Yalçın isimli köy sakini, havanın çok soğuk olduğunu belirtip, "Donuyoruz. Şelaleler buz tuttu. Hava o kadar soğuk ki nefes almakta güçlük çekiyoruz" dedi.
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