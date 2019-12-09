'68 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır!'

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜNİAR Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ yaptığı araştırmaya dayandırdığı bilgilere göre görevde olan 68 rektörün uluslararası araştırmada aldığı atıf sayılarının 0 olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı'nın HaberTürk TV'deki "Teke Tek Bilim" programına katılan Karadağ akademi için dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karadağ, "Scopus ve Web Of Scıence veri tabanları uluslararası makaleleri derliyor, bütün sıralama şirketleri bu veri tabanını kullanıyor. İki veri tabanında ne kadar çok yayın yapılırsa üniversitenin sıralamadaki yeri o kadar yüksek çıkıyor" dedi.

Karadağ, "Şu andaki üniversitelerin halihazırdaki rektörlerinin 68'nin uluslararası sıfır yayınını var. Yayınlarını sadece Türkiye'de yapmış. 71 rektörümüz hayatlarında yaptıkları araştırmada 0 atıf alıyor. Edirne'den çıktıktan sonra kimse onları tanımıyor" diye konuştu.