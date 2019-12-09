Terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15 yıl hapis istendi
|09 Aralık 2019 14:28
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Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında iki tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz iki sanık hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
H.Ö. ve A.T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede sanıkların örgüte katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptıkları ve dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.
Sanıkların terör örgütüne katıldıkları ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıklarına yer verilen iddianamede, iki zanlının eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları ve DEAŞ adına kentte eylem arayışı içerisinde oldukları bildirildi.
İddianamede savunmalarına yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.
Tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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