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Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü
Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı
|09 Aralık 2019 14:33
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Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Divriği ilçesinde, demir yolunda personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında tünel içerisinde bakım ve onarım yapan hurda ray toplayan iş makinesinin kepçesine çarptı.
Kazada Turan Tüzel (42), Adem Kirmit, Mustafa Çaylak, Cemal Bedir, Kemal Işıldak, Harun Reşit Türkoğlu, Adem İrem ve Hasan Kılıç yaralandı.
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tüzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Demir yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.
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