TMMOB: CHP'li belediyeler neden hep o firmayı tercih ediyor

Türkiye Makina ve Mühendisler Odası İstanbul Şubesi, asansör denetim işinin kamu kurumu niteliğindeki kurumlara yaptırılması gerektiğini ancak 31 Mart seçimleri sonrasında, CHP'li belediyeleri de bu işi piyasa firmalarına açmakla suçladı.

Son olarak Bakırköy Belediyesinin asansör denetim işini CHP'li vekillerin pazarladığı bir firmaya verdiğini belirten Türkiye Makina ve Mühendisler Odası yetkilileri, Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'na şu soruları sordu:

Bize de bire bir ifade ettiğiniz "yukarıdan gelen yoğun baskı" ne demektir?

Basına da yansıdığı kadarıyla birçok belediyeyi ilgili şirketin Genel Müdürü ile ziyaret eden CHP İzmir milletvekili ve CHP Sakarya milletvekili sizi de ziyaret ederek, ilgili firmayı pazarladı mı? İlgili firmanın partinizle bir bağı var mıdır?

Dikkat çekici biçimde, partinize bağlı birçok belediye ile kısa süre içinde asansör periyodik muayene protokolü imzalayan şirket, belediyelerinize ya da partinize yönetmelikte tanımlanan belediye payı haricinde bir maddi katkıda bulunmuş mudur ya da bulunulacak mıdır?

17 yıldan beri haklı bir şekilde yandaş beslemekle, yolsuzlukla, adam kayırmacılıkla eleştirdiğiniz AKP iktidarıyla, aynı uygulamaları yapar duruma gelmiyor musunuz?

