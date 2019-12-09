Çekmeköy'de öğrenci yurdunu böyle kurşunladılar
|09 Aralık 2019 14:50
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Çekmeköy'de babasının ruhsatsız tabancasını alan şahıs ile beraberindeki 3 kişi öğrenci yurdunu kurşunladı. Polis tarafından yakalanan şahıslardan ikisinin farlı suçlardan sabıkalı olduğu tespit edildi. Şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, öğrenci yurdunu kurşunladıkları anla güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir öğrenci yurdunda 6 Aralık 2019 tarihinde yaşandı. Silahlı 4 şahsın önüne geldikleri öğrenci yurdunu kurşunlamasının üzerine Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Adlarının S.Y, K.G, M.D.G. ve Ö.F.G. olduğu tespit edilen yaşı küçük şahıslar aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı. S.Y.'nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda kullanıldığı belirlenen tabancanın M.D.G.'nin babası Ergün G.(40)'a ait olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden K.G. isimli şahsın "kasten yaralama", "yağma", "tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "nitelikli hırsızlık" olmak üzere 8 suç kaydı ile silahlı terör örgütü propagandasından molotof atma konusu ile ilgili işlem kaydı, Ö.F.G. isimli şahsın "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" olmak üzere 2 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şahıslardan "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılan Ergün G. savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 08 Aralık 2019 günü adli makamlara sevk edilen diğer şüphelilerden S.Y ve Ö.F.G. isimli şahıslar savcılık tarafından, K.G. ve M.D.G. isimli şahıslar ise mahkemeden serbest bırakıldı.
Öte yandan şahısların öğrenci yurdunu silahla kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde silahla gelen şahıs ile beraberindeki 3 kişi, öğrenci yurduna doğru ateş ediyor.
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