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Merkez Bankası'nın enflasyon ve dolar beklentisi düştü

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.07'ye geriledi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.18 iken, bu anket döneminde yüzde 11.62'ye geriledi. Yıl sonu dolar beklentisi de 5.91'den 5.82'ye düştü.
 09 Aralık 2019 15:07
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Merkez Bankası'nın enflasyon ve dolar beklentisi düştü

Merkez Bankası'nın aralık ayı 'Beklenti Anketi' sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.46 iken, bu anket döneminde yüzde 10.07 oldu.

Dünya'nın aktardığına göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.16 ve yüzde 8.94 olarak gerçekleşti.

Dolar kuru beklentisi 5.91'den 5.82'ye indi

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 5.91 TL iken, bu anket döneminde 5.82 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.32 TL ve 6.35 TL olarak açıklandı.

Faiz beklentisi de düştü

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.56 iken, bu anket döneminde yüzde 12.40'a geriledi.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13.83 ve yüzde 12.41 olarak gerçekleşti.
Dünya
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