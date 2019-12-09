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İçişlerinden genelge...Kış lastiği denetimlerine ağırlık verilecek

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine kış aylarında trafikte alınacak tedbirler ile ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre, trafik birimlerince kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecek
 09 Aralık 2019 15:11
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İçişlerinden genelge...Kış lastiği denetimlerine ağırlık verilecek

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine kış aylarında trafikte alınacak tedbirler ile ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre, trafik birimlerince kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecek.

Genelgede, kış mevsimindeki aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek alınması gereken tedbirler sıralandı.

İl ve ilçelerde trafik tedbirleri masaya yatırılacak

Buna göre; illerde valilerin ilçelerde kaymakamların başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin (UKOME, il, ilçe trafik komisyonu üyeleri ve bu komisyonların gerekli gördüğü halde çağıracağı kuruluş temsilcileri) katılımıyla toplantılar düzenlenecek. Toplantılarda, kurum ve kuruluşlar arasında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanıp uygulamaya konulacak. Birden fazla ilin sorumluluğunda olan karayolu güzergah ve geçitlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller arasında koordinasyon valilikler kanalıyla sağlanacak. Karayolu elverişli hale gelinceye kadar bu güzergahları kullanacak taşıtlar, konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler gibi uygun yerlerde bekletilecek. Bu süre içinde otobüslerin terminallerden çıkış yapmalarına izin verilmeyecek. İlgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin kendi görev alanlarına giren konularda gerekli ilave tedbirler alınacak.

Alternatif güzergahlar duyurulacak

Şehir içi ve şehirler arası alternatif güzergahlar önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Geçmiş yıllardaki kaza istatistikleri ile yol güzergahının yol ve çevre koşulları analiz edilerek yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşla sürekli irtibat halinde olunacak. Kara yollarında şiddetli hava akımına bağlı sis, kar sürgünü, gizli buzlanma gibi olumsuzlukların yaşandığı kesimlerin öncesinde özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri durdurularak megafonla veya LED ekranlı panel cihazı bulunan ekip otolarıyla görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılacak.

Yaşam için kısa bir mola

sloganıyla oluşturulan yaşam tünellerinin çok ağır kış koşulları istisna olmak üzere aktif olarak kullanılmasına devam edilecek. Sürücüler, bu alanlarda kış mevsimi dolayısıyla yaşanacak olumsuzlukların trafik güvenliğine etkileri ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilecek. Trafik kazalarına neden olan yanal rüzgarların oluştuğu köprüler, tünel giriş ve çıkışları ile boğaz niteliğindeki topografik yapının bulunduğu kesimlerin, açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyiyle temasını önleyen bölgelerin, erken ve gizli buzlanma riskinin yüksek olduğu kesimlerin, menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler önceden tespit edilecek ve bu yerler için planlanan tedbirler uygulanacak.

Kara yollarındaki dinlenme tesislerinde iletişim araçları aracılığıyla sürücüler hava, yol ve trafik şartları konusunda bilgilendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardım ulaştırılacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda il ve ilçe merkezi ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Araçlar, karayolu trafiğe açılana kadar konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler uygun yerlerde bekletilecek.

Kış lastiği uygulaması

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019 - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine, ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Özellikle şehirlerarası yolcu taşımada kullanılan araçlarda standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerler, ilgili birimlerle ortak denetlenecek. Çekme - kurtarma ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenecek. Bu kişilerin iletim bilgileri, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak ve bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacak. Kurtarıcı/çekiciler güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulacak. Sürücülerden art niyetli şekilde fahiş fiyat taleplerinin önlenmesi için tedbir alınacak.

Toplu taşıma teşvik edilecek

Kış ve kötü hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla mahalli medya organlarıyla iş birliği yapılacak. Belediyeler tarafından kar yağışı ve küreme sırasında cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların neden olduğu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümeleri derhal kaldırılacak.

Tuz varilleri kullanılacak

Taşıt ve yaya trafiğinin yol ya da kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda tuz varili uygulaması yapılacak. Vatandaşın bu konuda sorumluluk alması ve muhtarlar ile çevre esnafın bilgilendirilmesi sonucu tuz uygulaması tedbirinin sürdürülebilir olması sağlanacak. Tuzlama ve küreme işlemleri trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak kara yolu ulaşıma hazır hale getirilecek. Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

Acil müdahale ve kurtarma araçları yol kenarlarında bekletilecek

Acil müdahale taşıtları ve karayolu ekiplerinin, kurtarma ve yardım yapmasına engel olmayacak şekilde taşıtların kara yolunda beklemelerine özen gösterilecek, emniyet şeritleri ile banketler açık tutulacak.

Kara yolları ekipleri ile trafik zabıtası iş birliği içinde çalışmalarını sürdürecek. Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma ihlallerine ilişkin yol kontrollerinde sürücüler uyarılıp gerekli tedbirler alınacak. Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerde takograf, yetki belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile şoförlerin sürücü belgesi ve alkollü olup olmadığı kontrol edilecek.

Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak. Görevli ekip, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girmeyecek. Denetim personelince yol kullanıcılarının can güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda zorunlu olmadıkça sabit denetim yapılmayacak. Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak. Sabit bekleme noktalarında bulunan ekip araçları karayolu eksenine dik ve sürücüler tarafından görülebilir şekilde konumlandırılacak. Karayolunda trafiğin düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi ile taşıt kurtarma, yol açma, temizlik gibi hizmetler sırasında trafik güvenliği hizmetlerini yürüten personelin görünürlüğünü artırmak ve bu nedenle meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla yansıtıcılı kıyafet ve şapka dahil hava koşulları ve aydınlık durumuna göre gerekli donanımı giymeleri ve kullanmaları sağlanacak. Kara yolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeleri kontrol edilip varsa eksiklikler giderilecek.

Basın yayın organları bilgilendirilecek

Vatandaşlar, yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarıyla kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşılabilecek riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilecek. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilerek vatandaşlar zamanında uyarılacak.
İhlas Haber Ajansı
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