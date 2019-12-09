Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek
|09 Aralık 2019 15:27
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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